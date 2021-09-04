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Стали известны детали контракта Гризманна в Барсе
95 млн евро за 5 лет
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Испанское издание Diario Sport раскрыло условия контракта на которых Антуан Гризманн переходил в каталонскую "Барселону" из мадридского "Атлетико" летом 2019-го года.
По информации источника, французский форвард должен был получить 95 млн евро до вычета налогов за 5 лет. Зарплата Антуана должна была расти с каждым сезоном на 1 млн, также соглашение предусматривало различные бонусы - за количество игр и титулы.
Текущий сезон 30-летний нападающий проведет в аренде в стане "матрасников".
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