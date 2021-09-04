  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Стали известны детали контракта Гризманна в Барсе
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стали известны детали контракта Гризманна в Барсе

Испания
(1 голосов)

95 млн евро за 5 лет

Стали известны детали контракта Гризманна в Барсе

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Испанское издание Diario Sport раскрыло условия контракта на которых Антуан Гризманн переходил в каталонскую "Барселону" из мадридского "Атлетико" летом 2019-го года.

По информации источника, французский форвард должен был получить 95 млн евро до вычета налогов за 5 лет. Зарплата Антуана должна была расти с каждым сезоном на 1 млн, также соглашение предусматривало различные бонусы - за количество игр и титулы.

Текущий сезон 30-летний нападающий проведет в аренде в стане "матрасников".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Атлетико (Мадрид) Антуан Гризманн Барселона
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Diario Sport

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Просто Квашин (Харьков)
04.09.2021 в 23:21
ВИДЕЛИ !!!! Пе де раст олесин выбежал на поле ...олексин... человек с гомосексуальными наклонностями, колаборант, беженец с пригорода Горловки , мнящий себя попочленцем и малоросом ...он ненавидит Украину и все, что с ней связано..... Целыми днями изголяется и унижает украинцев и изголяется над украинским языком, используя несколько десятков ников ( Родитель трамвая, Олексин(Н.), ZNAK_PONOSA, Соколов (Никополь), Счетчик Шманцев) пропагандирует "руSSкий мир" и гадит на символы и людей, которыми гордится наш народ и наша страна...
Ответить
+1
-3
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
05.09.2021 в 01:26
Почему шумишь гомосятина?
Ответить
+1
0
avatar
trafalgar (Запорожье)
05.09.2021 в 01:50
конченное,надеюсь тебя найдет и выепут вазелином
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...