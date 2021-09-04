Стали известны детали контракта Гризманна в Барсе

ВИДЕЛИ !!!! Пе де раст олесин выбежал на поле ...олексин... человек с гомосексуальными наклонностями, колаборант, беженец с пригорода Горловки , мнящий себя попочленцем и малоросом ...он ненавидит Украину и все, что с ней связано..... Целыми днями изголяется и унижает украинцев и изголяется над украинским языком, используя несколько десятков ников ( Родитель трамвая, Олексин(Н.), ZNAK_PONOSA, Соколов (Никополь), Счетчик Шманцев) пропагандирует "руSSкий мир" и гадит на символы и людей, которыми гордится наш народ и наша страна...