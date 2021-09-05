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Барселона вскоре начнет переговоры по трансферу Дани Ольмо
Каталонцы очень хотят заполучить молодого полузащитника
"Барселона" в ближайшее время начнет подготовку трансфера полузащитника "РБ Лейпциг" Дани Ольмо.
Клуб Кумана начнет переговоры с "Лейпцигом" и самим Ольмо в ближайшие недели. Каталонцы хотят осуществить переход испанца уже этой зимой.
Изначально "блауграна" пыталась подписать хавбека в августе, тогда "Лейпциг" запросил 75 млн евро за своего игрока. Каталонцы ответили, что смогут заплатить столько, если из клуба уйдет Антуан Гризманн. В конце концов "Барса" предложила сумму, которая с учетом бонусов достигла бы 75 млн евро, однако немцы настаивали на том, чтобы получить эти деньги гарантированно. В результате трансфер сорвался.
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