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Барселона вскоре начнет переговоры по трансферу Дани Ольмо

Испания
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(1 голосов)

Каталонцы очень хотят заполучить молодого полузащитника

Барселона вскоре начнет переговоры по трансферу Дани Ольмо

Новина українською

"Барселона" в ближайшее время начнет подготовку трансфера полузащитника "РБ Лейпциг" Дани Ольмо.

Клуб Кумана начнет переговоры с "Лейпцигом" и самим Ольмо в ближайшие недели. Каталонцы хотят осуществить переход испанца уже этой зимой.

Изначально "блауграна" пыталась подписать хавбека в августе, тогда "Лейпциг" запросил 75 млн евро за своего игрока. Каталонцы ответили, что смогут заплатить столько, если из клуба уйдет Антуан Гризманн. В конце концов "Барса" предложила сумму, которая с учетом бонусов достигла бы 75 млн евро, однако немцы настаивали на том, чтобы получить эти деньги гарантированно. В результате трансфер сорвался.

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В статье: Барселона Испания РБ Лейпциг Дани Ольмо
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Источник:
Mundo Deportivo

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Комментарии (1)
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Ардалион (Курбевуа)
05.09.2021 в 15:08
На Евро хорошо вроде играл. Фиг его знает, может и пригодится. А может снова деньги на ветер? Аномальная зона какая-то блъ..
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