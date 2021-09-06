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Гризманн может бесплатно перейти в Атлетико

Испания
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Гризманн может бесплатно перейти в Атлетико

Getty Images / Global Images Ukraine

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Стали известны подробности перехода нападающего Антуана Гризманна из "Барселоны" в "Атлетико".

30-летний форвард перешел в мадридский клуб на правах бесплатной аренды. Это соглашение можно будет продлить еще на год.

Если Гризманн проведет как минимум 50 процентов матчей в составе "Атлетико" в сезоне-2022/23, то "матрасники" смогут выкупить его за 40 миллионов евро. Это максимальная сумма, которую "Барса" может получить от "Атлетико" за Гризманна, в нее входят все бонусы, которые были прописаны в договоре между клубами.

Если же Антуан проведет менее 50 процентов игр за "Атлетико", то перейдет в мадридский клуб бесплатно.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Антуан Гризманн
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Источник:
Sport-express.ru

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Комментарии (1)
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royalstas (Вінниця)
06.09.2021 в 17:23
(- в сезоні-2022/23) який ще нерозпочався щось сумнівно...... Скоріше за все в сезоні 2021/2022. І я щось думаю він зіграє 50% і його викуплять. 40 лям невеликі гроші за такого гравця.
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