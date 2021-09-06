Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гризманн может бесплатно перейти в Атлетико
Все из-за количества игр
Getty Images / Global Images Ukraine
Стали известны подробности перехода нападающего Антуана Гризманна из "Барселоны" в "Атлетико".
30-летний форвард перешел в мадридский клуб на правах бесплатной аренды. Это соглашение можно будет продлить еще на год.
Если Гризманн проведет как минимум 50 процентов матчей в составе "Атлетико" в сезоне-2022/23, то "матрасники" смогут выкупить его за 40 миллионов евро. Это максимальная сумма, которую "Барса" может получить от "Атлетико" за Гризманна, в нее входят все бонусы, которые были прописаны в договоре между клубами.
Если же Антуан проведет менее 50 процентов игр за "Атлетико", то перейдет в мадридский клуб бесплатно.
Популярное сейчас
- Известно, из-за чего Миколенко покинул расположение сборной
- Власти Бразилии объяснили, почему вмешались в матч против Аргентины. Месси возмущен
- Ответ УАФ Шевченко, скандал в матче Бразилия - Аргентина. Главные новости за 5 сентября
- Барселона пафосно презентовала свою новую семерку
- Пока сборная мучилась с казахами. Хавбек Зари сыграл свадьбу со своей подругой. ФОТО
- Красотка дня. Израильская модель, покорившая сердце Тибо Куртуа. ФОТО
Новости по теме
- 23:13 Зарубежные Стали известны детали контракта Гризманна в Барсе
- 08:10 Зарубежные Акт взаимного освобождения: Гризманну и Барселоне необходимо было расстаться
- 21:42 Зарубежные Президент Атлетико: Гризманн ушел в Барсу в странном стиле, но показал, что безумно хочет вернуться. Нам повезло заполучить его