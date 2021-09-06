Гризманн может бесплатно перейти в Атлетико

Стали известны подробности перехода нападающего Антуана Гризманна из "Барселоны" в "Атлетико".

30-летний форвард перешел в мадридский клуб на правах бесплатной аренды. Это соглашение можно будет продлить еще на год.

Если Гризманн проведет как минимум 50 процентов матчей в составе "Атлетико" в сезоне-2022/23, то "матрасники" смогут выкупить его за 40 миллионов евро. Это максимальная сумма, которую "Барса" может получить от "Атлетико" за Гризманна, в нее входят все бонусы, которые были прописаны в договоре между клубами.

Если же Антуан проведет менее 50 процентов игр за "Атлетико", то перейдет в мадридский клуб бесплатно.