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Агуэро отказался брать 10 номер Месси. Ему предлагали

Испания
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Всё из уважения

Агуэро отказался брать 10 номер Месси. Ему предлагали

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Нападающий "Барселоны" Серхио Агуэро ответил на несколько вопросов касаемо Лионеля и тренировок в "Барсе", в ходе трансляции стримера Ибая Льяноса на Твиче. Аргентинцу предлагали взять 10 номер в команде, после ухода Лионеля, но тот отказался.

Кун также прокомментировал отличие тренировок в "Барсе" и в "Сити": "В "Сити" мы приходили на тренировку за полтора часа, а в "Барсе" все приходят за 30 минут до начала.

Я сказал: "Окей, буду приезжать хотя бы за час до занятия, чтобы хоть что-то поделать в зале". Но там никого не было. Все закрыто, черт возьми", – сказал Агуэро.

Напоследок, хороший друг Лионеля поделился впечатлениями от его дебюта в "ПСЖ": "Он выглядел немного потерянным, но каждый раз, когда получал мяч, действовал хорошо", – сказал Агуэро.

Сам Агуэро ещё не дебютировал за "Барселону". Он перенёс операцию на колене и сможет сыграть только в октябре.

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В статье: Лионель Месси Серхио Агуэро Барселона Манчестер Сити Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
sport.es

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