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Агуэро отказался брать 10 номер Месси. Ему предлагали
Всё из уважения
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Нападающий "Барселоны" Серхио Агуэро ответил на несколько вопросов касаемо Лионеля и тренировок в "Барсе", в ходе трансляции стримера Ибая Льяноса на Твиче. Аргентинцу предлагали взять 10 номер в команде, после ухода Лионеля, но тот отказался.
Кун также прокомментировал отличие тренировок в "Барсе" и в "Сити": "В "Сити" мы приходили на тренировку за полтора часа, а в "Барсе" все приходят за 30 минут до начала.
Я сказал: "Окей, буду приезжать хотя бы за час до занятия, чтобы хоть что-то поделать в зале". Но там никого не было. Все закрыто, черт возьми", – сказал Агуэро.
Напоследок, хороший друг Лионеля поделился впечатлениями от его дебюта в "ПСЖ": "Он выглядел немного потерянным, но каждый раз, когда получал мяч, действовал хорошо", – сказал Агуэро.
Сам Агуэро ещё не дебютировал за "Барселону". Он перенёс операцию на колене и сможет сыграть только в октябре.
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