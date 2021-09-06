Агуэро отказался брать 10 номер Месси. Ему предлагали

Нападающий "Барселоны" Серхио Агуэро ответил на несколько вопросов касаемо Лионеля и тренировок в "Барсе", в ходе трансляции стримера Ибая Льяноса на Твиче. Аргентинцу предлагали взять 10 номер в команде, после ухода Лионеля, но тот отказался.

Кун также прокомментировал отличие тренировок в "Барсе" и в "Сити": "В "Сити" мы приходили на тренировку за полтора часа, а в "Барсе" все приходят за 30 минут до начала.

Я сказал: "Окей, буду приезжать хотя бы за час до занятия, чтобы хоть что-то поделать в зале". Но там никого не было. Все закрыто, черт возьми", – сказал Агуэро.

Напоследок, хороший друг Лионеля поделился впечатлениями от его дебюта в "ПСЖ": "Он выглядел немного потерянным, но каждый раз, когда получал мяч, действовал хорошо", – сказал Агуэро.

Сам Агуэро ещё не дебютировал за "Барселону". Он перенёс операцию на колене и сможет сыграть только в октябре.