Пике: Конфликт с Пепом? Он всегда хочет контролировать раздевалку – тема Моуриньо всех утомляла

Защитник каталонской "Барселоны" Жерар Пике поделился своими воспоминаниями о работе с Пепом Гвардиолы. Цитирует испанца Marca со ссылкой на эфир на программы La Sotana.

"Напряженность в отношениях между нами, да и в отношениях со всей раздевалкой, тогда достигла определенного экстремума. Тема Жозе нехило утомляла всех. Пеп всегда хочет полностью контролировать раздевалку. Когда я начал встречаться с Шакирой, наши с ним отношения изменились. Сейчас они отличные, однако тогда давление на меня было слишком велико, и если я когда-то и думал об уходе из команды, так это в сезоне-2011/12".