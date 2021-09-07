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Пике: Конфликт с Пепом? Он всегда хочет контролировать раздевалку – тема Моуриньо всех утомляла
Жерар говорит о давлении
Getty Images / Global Images Ukraine
Защитник каталонской "Барселоны" Жерар Пике поделился своими воспоминаниями о работе с Пепом Гвардиолы. Цитирует испанца Marca со ссылкой на эфир на программы La Sotana.
"Напряженность в отношениях между нами, да и в отношениях со всей раздевалкой, тогда достигла определенного экстремума. Тема Жозе нехило утомляла всех. Пеп всегда хочет полностью контролировать раздевалку. Когда я начал встречаться с Шакирой, наши с ним отношения изменились. Сейчас они отличные, однако тогда давление на меня было слишком велико, и если я когда-то и думал об уходе из команды, так это в сезоне-2011/12".
Напомним, Моуриньо тренировал "Реал" и стал с ним чемпионом Испании в кампании-2011/12.
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