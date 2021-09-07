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Лапорта: Проект Суперлиги жив

Испания
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По его мнению все ещё может состоятся

Лапорта: Проект Суперлиги жив

Фото: fcbarcelona.com / Автор: неизвестен

Новина українською

Президент испанского футбольного клуба "Барселона" Жоан Лапорта заявил, что проект Европейской Суперлиги ещё жив.

"Проект Суперлиги жив. Три клуба остаются сильными. Всё давление и попытки санкций ни к чему не привели. Многие клубы советуют нам продолжать, потому что им это тоже подходит. УЕФА не может ничего сделать, чтобы остановить продолжение проекта.

Английские клубы, такие как "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль", были движущей силой проекта, но они оказались под очень сильным давлением.

Да, мы могли представить проект лучше, но в действительности он подходит всем нам. Формат турнира будет самым привлекательным в мире и пойдёт клубам на пользу", — цитирует Лапорту Mundo Deportivo.

Напомним, Суперлигу образовали 12 европейских топ-клубов: "Реал", "Барселона", "Атлетико", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Челси", "Арсенал", "Тоттенхэм Хотспур", "Ювентус", "Интер" и "Милан".

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В статье: Жоан Лапорта Барселона
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