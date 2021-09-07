Агуэро – стримеру, болеющему за Реал: Ты меня достал! Весь день – Мбаппе, Мбаппе, Мбаппе

Форвард каталонской "Барселоны" Серхио Агуэро – известный любитель зависнуть на платформе Twitch, где геймеры со всего мира имеют возможность постримить свой контент и пообщаться.

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На днях Кун заглянул в гости к испанскому стримеру Ибаю Льяносу, который поддерживает мадридский "Реал". В один момент Агуэро не выдержал и выпалил: