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Агуэро – стримеру, болеющему за Реал: Ты меня достал! Весь день – Мбаппе, Мбаппе, Мбаппе
Серхио разозлился
Getty Images / Global Images Ukraine
Форвард каталонской "Барселоны" Серхио Агуэро – известный любитель зависнуть на платформе Twitch, где геймеры со всего мира имеют возможность постримить свой контент и пообщаться.
На днях Кун заглянул в гости к испанскому стримеру Ибаю Льяносу, который поддерживает мадридский "Реал". В один момент Агуэро не выдержал и выпалил:
"Ты меня достал, чувак: Мбаппе то, "Реал" это… Весь день! Мбаппе, Мбаппе, Мбаппе, Мбаппе. Уже устал от этих разговоров. Ты говоришь о том, что если Килиан переедет в Мадрид, то у "Барсы" нет шансов. А он уже перешел? Нет? Улыбка пропала с твоего лица, не так ли? (смеется)"
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