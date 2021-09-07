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Агуэро – стримеру, болеющему за Реал: Ты меня достал! Весь день – Мбаппе, Мбаппе, Мбаппе

Испания
(2 голосов)

Серхио разозлился

Агуэро – стримеру, болеющему за Реал: Ты меня достал! Весь день – Мбаппе, Мбаппе, Мбаппе

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард каталонской "Барселоны" Серхио Агуэро – известный любитель зависнуть на платформе Twitch, где геймеры со всего мира имеют возможность постримить свой контент и пообщаться.

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На днях Кун заглянул в гости к испанскому стримеру Ибаю Льяносу, который поддерживает мадридский "Реал". В один момент Агуэро не выдержал и выпалил:

"Ты меня достал, чувак: Мбаппе то, "Реал" это… Весь день! Мбаппе, Мбаппе, Мбаппе, Мбаппе. Уже устал от этих разговоров. Ты говоришь о том, что если Килиан переедет в Мадрид, то у "Барсы" нет шансов. А он уже перешел? Нет? Улыбка пропала с твоего лица, не так ли? (смеется)"

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В статье: Серхио Агуэро Барселона Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе
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Источник:
Football Espana

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