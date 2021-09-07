Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Не суеверие, а самопожертвование. В Marca объяснили, почему Бензема до сих пор носит повязку на руке
Загадочная история Карима
Getty Images / Global Images Ukraine
Французский нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема до сих пор защищает свою правую руку после того, как получил травму в январе 2019 года. Некоторые фанаты думают, что это связано с суеверием, однако выяснилось, что форвард натягивает повязку на руку, так как до сих пор не сделал вторую операцию.
Уже почти 3 года назад Карим сломал мизинец в результате столкновения с защитником "Бетиса" Марком Бартрой. Тогда врачи сообщили Бензема, что операция оставит его вне игры на 2 месяца. Француз отложил хирургическое вмешательство до конца сезона.
Увы, после операции Карим еще раз повредил свой палец, но предпочел вернуться к тейпированию, а не прибегнуть к помощи медиков. Как сообщает Marca, вполне возможно, что француз толково найдет время на реабилитацию только после окончания карьеры. А пока – все его внимание заточено на "Реал" и сборную.
KB(1)9 ????????#FiersdetreBleus pic.twitter.com/Xvf00hWOF0— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 23, 2021
Популярное сейчас
- Однажды украинец брутальным нокаутом завершил карьеру Хаттона. ВИДЕО
- Дочь экс-футболиста сборной Франции стала одной из самых красивых женщин мира. ФОТО
- Директор Шерифа: Мы все не идеальны. Но Жерсон Родригес, наверное, чуть-чуть больше
- Кавани пытались продать, чтобы Роналду получил 7 номер в МЮ
- Звезда АПЛ расслабляется на роскошной яхте с сигаретой в компании ярких красоток. ФОТО
- Что это было? Милевский на стадионе Динамо снялся в ролике с российским блогером и порноактрисой - ВИДЕО