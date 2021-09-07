Не суеверие, а самопожертвование. В Marca объяснили, почему Бензема до сих пор носит повязку на руке

Французский нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема до сих пор защищает свою правую руку после того, как получил травму в январе 2019 года. Некоторые фанаты думают, что это связано с суеверием, однако выяснилось, что форвард натягивает повязку на руку, так как до сих пор не сделал вторую операцию.

Уже почти 3 года назад Карим сломал мизинец в результате столкновения с защитником "Бетиса" Марком Бартрой. Тогда врачи сообщили Бензема, что операция оставит его вне игры на 2 месяца. Француз отложил хирургическое вмешательство до конца сезона.

Увы, после операции Карим еще раз повредил свой палец, но предпочел вернуться к тейпированию, а не прибегнуть к помощи медиков. Как сообщает Marca, вполне возможно, что француз толково найдет время на реабилитацию только после окончания карьеры. А пока – все его внимание заточено на "Реал" и сборную.