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Новые Галактикос. Флорентино Перес рассматривает Левандовского как альтернативу Холанду
Опыт круче молодости?
Getty Images / Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" все еще рассматривает возможность потенциального переезда из Мюнхена в столицу Испании нападающего "Баварии" и сборной Польши Роберта Левандовского, если их погоня за страйкером "Боруссии Д" Эрлингом Холандом не принесет результатов.
По информации издания AS, летом 2022-го Флорентино Перес планирует собрать очередную версию "Галактикос" на "Сантьяго Бернабеу". В списке президента "Реала" находятся Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанд и Поль Погба.
Как отмечает источник, по поводу вероятности переходов Мбаппе и Погба нет ни капли сомнения, так как уже в январе Килиан и Поль смогут подписать предварительными контракты с "меренгами". Тем не менее, если в битву за Холанда включится "ПСЖ", то финансово "Реал" не сумеет выдержать конкуренцию с французами.
Другое дело – 33-летний Левандовский, который вполне способен бросить себе новый вызов после 11 лет выступлений в Бундеслиге. Контракт Роберта с "Баварией" истекает в 2023-м.
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