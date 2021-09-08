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Новые Галактикос. Флорентино Перес рассматривает Левандовского как альтернативу Холанду

Испания
(1 голосов)

Опыт круче молодости?

Новые Галактикос. Флорентино Перес рассматривает Левандовского как альтернативу Холанду

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Мадридский "Реал" все еще рассматривает возможность потенциального переезда из Мюнхена в столицу Испании нападающего "Баварии" и сборной Польши Роберта Левандовского, если их погоня за страйкером "Боруссии Д" Эрлингом Холандом не принесет результатов.

По информации издания AS, летом 2022-го Флорентино Перес планирует собрать очередную версию "Галактикос" на "Сантьяго Бернабеу". В списке президента "Реала" находятся Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанд и Поль Погба.

Как отмечает источник, по поводу вероятности переходов Мбаппе и Погба нет ни капли сомнения, так как уже в январе Килиан и Поль смогут подписать предварительными контракты с "меренгами". Тем не менее, если в битву за Холанда включится "ПСЖ", то финансово "Реал" не сумеет выдержать конкуренцию с французами.

Другое дело – 33-летний Левандовский, который вполне способен бросить себе новый вызов после 11 лет выступлений в Бундеслиге. Контракт Роберта с "Баварией" истекает в 2023-м.

Читайте такжеЛевандовский вышел на 4-е место по голам в рейтинге бомбардиров европейских сборных

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Реал (Мадрид) Эрлинг Холанд
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Источник:
AS

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Комментарии (1)
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Ардалион (Курбевуа)
08.09.2021 в 14:50
Мадридасты, как вам такой вариант? Нужен вам Левандос? Аж в 2023 году...
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