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Камавинга провел первую тренировку в Реале
Защитник перешел в стан сливочных 31 августа
фото - ФК Реал Мадрид / realmadrid.com
Новичок "Реала" Эдуардо Камавинга провёл первую тренировку в стане "сливочных". 18-летний французский футболист посетил занятие клуба в тренировочном зале, на котором был представлен новым одноклубникам. Соответствующее видео "Реал" разместил в своём "твиттере".
31 августа "Реал" объявил на официальном сайте о заключении контракта с полузащитником "Ренна" Эдуарду Камавинга. Контракт 18-летнего футболиста с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
???? Bonjour Eduardo !#WelcomeCamavinga | @Camavinga pic.twitter.com/dRqyjbB6iI— Real Madrid C.F. ???????????????? (@realmadriden) September 8, 2021
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