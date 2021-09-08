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Камавинга провел первую тренировку в Реале

Испания
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(1 голосов)

Защитник перешел в стан сливочных 31 августа

Камавинга провел первую тренировку в Реале

фото - ФК Реал Мадрид / realmadrid.com

Новина українською

Новичок "Реала" Эдуардо Камавинга провёл первую тренировку в стане "сливочных". 18-летний французский футболист посетил занятие клуба в тренировочном зале, на котором был представлен новым одноклубникам. Соответствующее видео "Реал" разместил в своём "твиттере".

31 августа "Реал" объявил на официальном сайте о заключении контракта с полузащитником "Ренна" Эдуарду Камавинга. Контракт 18-летнего футболиста с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

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В статье: Реал (Мадрид) Ренн Эдуарду Камавинга
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Комментарии (1)
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Ардалион (Курбевуа)
08.09.2021 в 15:26
У негритёнка радости полные трусы.
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