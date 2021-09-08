  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Луис Суарес может пропустить матч с Эспаньелом из-за травмы
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Луис Суарес может пропустить матч с Эспаньелом из-за травмы

Испания
(1 голосов)

Игрок не до конца восстановился

Луис Суарес может пропустить матч с Эспаньелом из-за травмы

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Атлетико" Луис Суарес может пропустить матч 4-го тура чемпионата Испании против "Эспаньола", сообщает Marca. Футболист продолжает восстанавливаться после небольшого повреждения.

Отметим, что ранее испанский клуб не отпустил нападающие на сентябрьские матчи отбора на ЧМ-2022 в состав сборной Уругвая. "Матрасники" сообщили, что футболист повредил левое колено в матче против "Вильярреала" (2:2).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Атлетико (Мадрид) Луис Суарес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
c99baf (Харьков)
08.09.2021 в 18:51
Автор,исправьте ошибку (заголовок),правильно-"Эспаньол".
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...