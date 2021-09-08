Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Луис Суарес может пропустить матч с Эспаньелом из-за травмы
Игрок не до конца восстановился
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Атлетико" Луис Суарес может пропустить матч 4-го тура чемпионата Испании против "Эспаньола", сообщает Marca. Футболист продолжает восстанавливаться после небольшого повреждения.
Отметим, что ранее испанский клуб не отпустил нападающие на сентябрьские матчи отбора на ЧМ-2022 в состав сборной Уругвая. "Матрасники" сообщили, что футболист повредил левое колено в матче против "Вильярреала" (2:2).
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- А Усик способен остановить Джошуа? Отвечают Фьюри, Ломаченко и Арум
- Дебют Кочергина и Качарабы, возвращение Зинченко. Каким будет состав Украины на игру с чехами
- Исполнил на технику. ВИДЕО, как Мудрик забил со штрафного и принес победу молодежной сборной
- Стали известны детали контракта Гризманна в Барсе
- Дочь экс-футболиста сборной Франции стала одной из самых красивых женщин мира. ФОТО
- Пока сборная мучилась с казахами. Хавбек Зари сыграл свадьбу со своей подругой. ФОТО
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
c99baf (Харьков)
08.09.2021 в 18:51
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
загрузка...