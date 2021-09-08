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Куман: Переход Гризманна в Атлетико в последний день трансферного окна — просто ужас

Испания
(1 голосов)

Главный тренер Барселоны шокирован переходом фанцуза

Куман: Переход Гризманна в Атлетико в последний день трансферного окна — просто ужас

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал переход нападающего Антуана Гризманна в "Атлетико" в последний день летнего трансферного окна.

"То, что произошло с переходом Гризманна в "Атлетико" в последний день трансферного окна, было просто ужасно. У нас практически не было времени на поиск решений. Да, у Антуана хороший контракт, и его уход помог улучшить финансовое положение "Барселоны". Вот почему я согласился на его переход", — приводит слова Кумана Sport.es.

Сообщалось, что аренда Гризманна может быть продлена "Атлетико" ещё на один сезон в любой момент. При этом соглашение включает в себя обязательство выкупа игрока за € 40 млн. Отметим, в 2019 году "Барселона" потратила на приобретение Антуана € 120 млн.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Рональд Куман Антуан Гризманн Барселона
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Источник:
Sport.es

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Комментарии (4)
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Ардалион (Курбевуа)
08.09.2021 в 17:35
Шо Кумань, думал в сказку попал? Кем выигрывать троффэи то будешь, шлемазл ты тупорылый? Ой, незавидна твоя судьба в Барсе будет, ой незавидна.. Ну шо ж, ты сам вляпался, никто тебя силком не тянул. Суарес и Месси тебе ещё отрыгнутся, с..ка. А тут ещё и Гризманн... Вешайся Кумань, вешайся. А пока пойди с Депаем в шашки поиграй, успокой нервишки то. Да джемперочек свой простерни.. В нём тебя будут, в нём...
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+1
-2
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
08.09.2021 в 17:51
Депай в отъезде. Новоиспечённый ДеЙонг лучше в шашки играет. На тренировках они в обнявшись ходят))
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+1
0
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Ардалион (Курбевуа)
08.09.2021 в 17:59
Доброе утро братан! Куманю лучше косячком затянуться и представить на время, шо он победитель ЛЛ и ЛЧ и шо он неимоверно Велик. А лучше два косячка пыхнуть. Ибо такое будет трудно представить...
0
-1
Dr. House (Поділля)
08.09.2021 в 18:17
Дро, ну кому як не тобі так розбиратися в "косячках"
+2
0


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