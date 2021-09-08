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Куман: Переход Гризманна в Атлетико в последний день трансферного окна — просто ужас
Главный тренер Барселоны шокирован переходом фанцуза
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман прокомментировал переход нападающего Антуана Гризманна в "Атлетико" в последний день летнего трансферного окна.
"То, что произошло с переходом Гризманна в "Атлетико" в последний день трансферного окна, было просто ужасно. У нас практически не было времени на поиск решений. Да, у Антуана хороший контракт, и его уход помог улучшить финансовое положение "Барселоны". Вот почему я согласился на его переход", — приводит слова Кумана Sport.es.
Сообщалось, что аренда Гризманна может быть продлена "Атлетико" ещё на один сезон в любой момент. При этом соглашение включает в себя обязательство выкупа игрока за € 40 млн. Отметим, в 2019 году "Барселона" потратила на приобретение Антуана € 120 млн.
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