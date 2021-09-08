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Куман: Удивлялся, как вообще возможно, что у Барселоны нет форварда по типу де Йонга

Испания
(1 голосов)

Наставник каталонцев рад, что Люк пополнил ряды его команды

Куман: Удивлялся, как вообще возможно, что у Барселоны нет форварда по типу де Йонга

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман поделился впечатлениями от трансфера нападающего "Севильи" Люка де Йонга.

"Переход де Йонга нельзя назвать импровизированным, потому что этот вариант прорабатывался с начала августа. Я хотел нападающего, отличающегося от тех, что есть у нас в составе. На самом деле я удивлялся, как вообще возможно, что у "Барселоны" нет форварда по типу де Йонга. Он даёт нам новые возможности, особенно на втором этаже, на штрафных и угловых. С ним мы можем играть прямолинейнее. Я доволен этим трансфером", — приводит слова Кумана Sport.es.

Напомним, после трёх туров "Барселона" с 7 очками занимает четвёртое место. "Севилья" также имеет 7 очков и располагается на втором месте в турнирной таблице.

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В статье: Люк де Йонг Рональд Куман Барселона
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Комментарии (2)
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Dr. House (Поділля)
08.09.2021 в 18:29
"Мы с ним можем играть прямолинейнее"
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+2
0
Algrab (Костопiль)
08.09.2021 в 18:45
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+1
0


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