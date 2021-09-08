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Куман: Удивлялся, как вообще возможно, что у Барселоны нет форварда по типу де Йонга
Наставник каталонцев рад, что Люк пополнил ряды его команды
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман поделился впечатлениями от трансфера нападающего "Севильи" Люка де Йонга.
"Переход де Йонга нельзя назвать импровизированным, потому что этот вариант прорабатывался с начала августа. Я хотел нападающего, отличающегося от тех, что есть у нас в составе. На самом деле я удивлялся, как вообще возможно, что у "Барселоны" нет форварда по типу де Йонга. Он даёт нам новые возможности, особенно на втором этаже, на штрафных и угловых. С ним мы можем играть прямолинейнее. Я доволен этим трансфером", — приводит слова Кумана Sport.es.
Напомним, после трёх туров "Барселона" с 7 очками занимает четвёртое место. "Севилья" также имеет 7 очков и располагается на втором месте в турнирной таблице.
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