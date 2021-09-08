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Атлетико представил Гризманна

Испания
(2 голосов)

Возвращение домой

Атлетико представил Гризманна

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"Атлетико" официально представил Антуана Гризманна в команде. Президент вручил ему футболку с 8 номером, а сам игрок впервые за несколько лет остриг длинные волосы.

Ещё вчера Антуан забивал дважды Финляндии и повторял рекорд Платини на стадионе в Лионе, а уже сегодня он вышел с футболкой "Атлетико" и Энрике Соресо к фотокамерам на стадионе "матрасников" – Ванда Метрополитано.

Примечательно, что француз отращивал длинные волосы, во течении двух лет выступлений за "Барселону", но в Мадрид футболист приехал остриженным.

Напомним, что Гризманн будет выступать в "Атлетико" под 8 номером. Он присоединился к мадридскому клубу в последний день трансферного окна на правах двухлетней аренды.

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В статье: Мишель Платини Атлетико (Мадрид) Антуан Гризманн Национальная сборная Франции
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Источник:
atleticodemadrid.com

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Комментарии (7)
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Algrab (Костопiль)
08.09.2021 в 20:34
Нормальні мужики з Атлетіко відразу постригли патлатого гризуна...
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Algrab (Костопiль)
08.09.2021 в 20:35
Це тобі не гей- клуб...
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0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
08.09.2021 в 20:18
Это его клуб!
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0
0
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Ардалион (Курбевуа)
08.09.2021 в 19:43
Подстригли косы то...
Ответить
0
0
Мистер Блин (Хмельницкий)
08.09.2021 в 19:18
хорошая сделка для Атлетико)
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+1
-1
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Ардалион (Курбевуа)
08.09.2021 в 19:47
И для Барсы тоже. Пусть теперь индейцы платят этой скво зарплату. Нашим евреям она приносила только убытки.
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0
-1
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Динамiт (Василькiв)
08.09.2021 в 20:19
Дурик ! Ты зачем усы сбрил !
0
0


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