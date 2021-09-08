Атлетико представил Гризманна

"Атлетико" официально представил Антуана Гризманна в команде. Президент вручил ему футболку с 8 номером, а сам игрок впервые за несколько лет остриг длинные волосы.

Ещё вчера Антуан забивал дважды Финляндии и повторял рекорд Платини на стадионе в Лионе, а уже сегодня он вышел с футболкой "Атлетико" и Энрике Соресо к фотокамерам на стадионе "матрасников" – Ванда Метрополитано.

Примечательно, что француз отращивал длинные волосы, во течении двух лет выступлений за "Барселону", но в Мадрид футболист приехал остриженным.

Напомним, что Гризманн будет выступать в "Атлетико" под 8 номером. Он присоединился к мадридскому клубу в последний день трансферного окна на правах двухлетней аренды.