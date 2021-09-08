ПСЖ ответил президенту Ла Лиги: "Ваши заявления оскорбительные и клеветнические"

"ПСЖ" выступил с официальным заявлением по поводу недавних высказываний президента Ла Лиги Хавьера Тебаса. "Год за годом мы соблюдаем правила УЕФА и Франции", – заявил генеральный секретарь парижан Викториано Мелеро.

Накануне Хавьер Тебас жестко прошелся по парижскому клубу: "Пари Сен-Жермен выглядит как турнир для легенд, учитывая возраст некоторых игроков", - сказал Тебас.

Также он заявил, что "ПСЖ" живет за счёт госфинансирования из Катара и их проект нежизнеспособен.

На это "ПСЖ" ответил официальным заявлением: "Вы прямо и неуважительно атакуете игроков просто потому, что они решили покинуть ваш турнир. В то же время вы в полной мере использовали этих величайших игроков мира для продвижения своей лиги до недавнего времени.

Ваши комментарии о возрасте этих футболистов оскорбляют не только их прошлую и настоящую роль в футболе, но и миллионы болельщиков по всему миру, которые боготворят их", – написал Мелеро.

"Общеизвестно, что некоторые испанские клубы и ваша лига сталкиваются с неприемлемым уровнем долга из-за грубой бесхозяйственности, не говоря уже о том, как испанский футбол финансировался за последнее десятилетие, в том числе государством.

Время от времени вы позволяете себе публично атаковать французскую лигу, наш клуб, наших игроков – вместе с футболистами других клубов – и болельщиков французского футбола.

При этом вы постоянно размещаете оскорбительные и клеветнические заявления, намекающие на то, что мы не соблюдаем финансовые правила в футбола, среди других необоснованных заявлений. Год за годом мы соблюдаем правила УЕФА и Франции", – заявил Мелеро.

Напомним, что "ПСЖ" этим летом подписал бесплатно трёх игроков старше 30 лет на огромные контракты.