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Два крупных матча Ла Лиги были перенесены из-за южноамериканских сборных
Странности в расписании
Фото: La Liga / Автор: неизвестен
Матчи "Севилья" – "Барселона" и "Вильярреал" – "Алавес" перенесены из-за конфликта с КОНМЕБОЛ и проблемный график. Несколько игроков были вызваны в южноамериканские сборные и вернутся в свои клубы прямо перед встречами.
"Барселона" и "Вильярреал" сыграют во вторник матчи Лиги Чемпионов, а встречи чемпионата состоятся в субботу.
"Севилья" же пострадала из-за участия Папу Гомеса, Гонсало Монтиеля и Маркоса Акуньи во встрече сборной Аргентины против Боливии ночью в пятницу. У футболистов было бы всего полтора дня на перелет и подготовку ко встрече.
Известно, что изначально Федерация футбола Испании не посчитала это достаточной причиной для переноса встречи, в связи с чем, Ла Лиге пришлось обратиться в Национальный спортивный совет Испании. Последний принял окончательное решение о переносе в пользу клубов.
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