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Барселона провела презентацию Люка де Йонга

Испания
(1 голосов)

Форвард будет играть под 17-м номером

Барселона провела презентацию Люка де Йонга

Фото: Официальный сайт Барселоны

Новина українською

"Барселона" провела презентацию нападающего Люка де Йонга.

31-летний нидерландец подписал контракт с клубом на официальном мероприятии. Игрок будет выступать за "сине-гранатовых" под 17-м номером.

Де Йонг перешел в "Барселону" из "Севильи" на правах аренды до конца сезона-2021/22, сделка включает в себя опцию выкупа.

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В статье: Люк де Йонг Барселона
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Комментарии (4)
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Buffyslayer96 (Sunnydail)
09.09.2021 в 17:36
Теперь писда всем!
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Ардалион (Барселона)
09.09.2021 в 16:26
Я моложе выгляжу, чем Люк.
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
09.09.2021 в 17:05
Где?
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Ардалион (Барселона)
09.09.2021 в 17:17
п н х клон
0
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