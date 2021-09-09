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Барселона провела презентацию Люка де Йонга
Форвард будет играть под 17-м номером
Фото: Официальный сайт Барселоны
"Барселона" провела презентацию нападающего Люка де Йонга.
31-летний нидерландец подписал контракт с клубом на официальном мероприятии. Игрок будет выступать за "сине-гранатовых" под 17-м номером.
Де Йонг перешел в "Барселону" из "Севильи" на правах аренды до конца сезона-2021/22, сделка включает в себя опцию выкупа.
✍️ @LuukdeJong9— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 9, 2021
????❤️ #DeJongCuler pic.twitter.com/rnZkuPdQjr
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Комментарии (4)
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Buffyslayer96 (Sunnydail)
09.09.2021 в 17:36
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Ардалион (Барселона)
09.09.2021 в 16:26
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
09.09.2021 в 17:05
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Ардалион (Барселона)
09.09.2021 в 17:17
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