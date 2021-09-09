Барселона провела презентацию Люка де Йонга

"Барселона" провела презентацию нападающего Люка де Йонга.

31-летний нидерландец подписал контракт с клубом на официальном мероприятии. Игрок будет выступать за "сине-гранатовых" под 17-м номером.

Де Йонг перешел в "Барселону" из "Севильи" на правах аренды до конца сезона-2021/22, сделка включает в себя опцию выкупа.