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Лапорта: Очень доволен трансферами Барселоны

Испания
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Президент каталонского клуба рассказал о трансферной кампании клуба

Лапорта: Очень доволен трансферами Барселоны

Фото: Barcelona FC / Автор: неизвестен

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Президент "Барселоны" Жоан Лапорта заявил, что доволен трансферной кампанией клуба в минувшее лето. Напомним, стан сине-гранатовых покинул многолетний лидер и капитан команды Лионель Месси.

"Трансферы и продажи? Я очень доволен. В максимально сложных условиях наш спортивный департамент проделал отличную работу. В следующее трансферное окно мы сможем действовать лучше.

Мы создаем команду, которая сможет бороться за победы. Мы будем навязывать конкуренцию, ведь у нас очень хороший состав и мы сможем бороться за победу. Это новый этап — теперь у нас есть очень талантливые игроки, которые к тому же ещё и мотивированы. Теперь остаётся достигнуть автоматизма в действиях. А поддержка болельщиков только поможет стать нам конкурентоспособными", — приводит слова Лапорты Sport.es.

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В статье: Жоан Лапорта Барселона
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