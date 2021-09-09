Барса не смогла бы соответствовать ожиданиям Месси. Бывший тренер сборной Аргентины о переходе Лео

Бывший тренер по физподготовке сборной Аргентины Фернандо Синьорини высказался о переходе Лионеля в "ПСЖ" для So Foot. "Теперь "Барса" не та, что раньше", – заявил он.

– Что вы думаете о будущем Месси в сборной? Как оцениваете его переход в "ПСЖ"?

– Думаю, это отличный выбор, ведь нужно, чтобы Лео приехал на чемпионат мира в хорошей физической форме и с правильным настроем. Если бы он остался в "Барселоне", то точно получил бы команду, которая не соответствует его ожиданиям. Теперь "Барса" не та, что раньше.

Верю, что в "ПСЖ" у Лео будет куда больше возможностей воплотить желания, а это поможет ему приехать на ЧМ-2022 с позитивным настроем. Конечно, для этого нужны хорошие результаты, – ответил Синьорини.

Напомним, что "ПСЖ" подписал Лионеля Месси в этом августе бесплатно. Аргентинец не смог продлить контракт с "Барселоной" из-за ограничения по заработной плате, установленного Ла Лигой.