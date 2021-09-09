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"Де Йонг опаснее Неймара в центре", – Куман о новичке Барселоны

Испания
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"Де Йонг опаснее Неймара в центре", – Куман о новичке Барселоны

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман, в рамках комментария для Нидерландского медиа NOS, сравнил Люка де Йонга с Неймаром. "В центре Люк опаснее Неймара", – заявил он.

"В центре Люк опаснее Неймара. У "Барсы" не было атакующего игрока такого типа, как де Йонг. Думаю, такой форвард должен быть у любой команды.

Я уже в прошлом году говорил клубу о том, что де Йонга стоит подписать. Мне просто хотелось иметь возможность использовать разных нападающих. Если в матче требуется такой парень, как Люк, то он будет играть.

Мы потеряли Антуана Гризманна в последний день трансферного окна, у нас осталось всего три форварда. Впервые мы с Люком вышли на связь 8 августа. До того момента я часто задавался вопросом о том, почему у "Барсы" нет такого нападающего", – подытожил Куман.

Напомним, что переходы де Йонга и Гризманна были оформлены в последний день трансферного окна. Казалось, каталонский клуб в попыхах искал замену звёздному французу.

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В статье: Неймар Люк де Йонг Барселона Атлетико Севилья Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
mundodeportivo.com

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