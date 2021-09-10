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Хавбек Барселоны помог передать бананы продовольственным банкам Испании

Испания
(1 голосов)

Интересная акция

Хавбек Барселоны помог передать бананы продовольственным банкам Испании

Comma

Новина українською

Полузащитник каталонской "Барселоны" Педри принял участие в благотворительной акции, оформленной союзом организаций, которые выращивают бананы на Канарских островах. Перед ЕВРО ассоциация объявила, что за каждый километр который пробегут на турнире игроки сборной Испании, она будет передавать 100 килограммов бананов продовольственным банкам страны.

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По информации Mundo Deportivo, за каждый репост информации об акции организаторы добавляли сверху еще по одному килограмму. Таким образом, всего футболисты преодолели 766,5 км, а Педри показал лучший результат (76 км).

80 тысяч килограммов бананов распределили между 54 продовольственными банками Испании – сам 18-летний игрок каталонцев, уроженец Канарских островов, поучаствовал в передаче фруктов.

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В статье: Барселона Педри
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Источник:
MD

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