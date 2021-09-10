  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. "Холанд перейдет в Реал – 100%, мне так сообщили". Кристиан Вьери – о переезде Эрлинга в Мадрид
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Холанд перейдет в Реал – 100%, мне так сообщили". Кристиан Вьери – о переезде Эрлинга в Мадрид

Испания
(3 голосов)

Прям 100%?!

"Холанд перейдет в Реал – 100%, мне так сообщили". Кристиан Вьери – о переезде Эрлинга в Мадрид

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывшие игроки национальной сборной Италии Кристиан Вьери и Антонио Кассано пообщались в эфире Twitch. Экс-футболисты обсудили будущее звездного форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда. Напомним, норвежца сватают в мадридский "Реал". Цитирует итальянцев AS.

Читайте такжеНовые Галактикос. Флорентино Перес рассматривает Левандовского как альтернативу Холанду

"Мне сказали: "Смотри, "Бавария" хочет подписать Холанда". А еще в Мадриде хотят Левандовского на пару сезонов. Для меня во всем этом есть смысл…", – выпалил Кассано.

"А мне сказали, что Эрлинг перейдет в "Реал". Это 100%. Мне так сказали, но я не знаю, правда ли это".

"Тогда: чао, Мбаппе!" – подытожил Антонио.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Дортмунд) Антонио Кассано Кристиан Вьери Реал (Мадрид) Эрлинг Холанд
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
AS

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
10.09.2021 в 11:27
Мбаппе уже першёл..... 7 ЗМ МЕССИ !!!
Ответить
0
-1
Gafan777 (Каменка)
10.09.2021 в 12:19
а чё аватар 0-3, а не 0-5 или 2-6?
Ответить
0
0
avatar
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
10.09.2021 в 14:07
И не 2:8?
0
0
royalstas (Вінниця)
10.09.2021 в 11:20
А чому Чао Мбапе? Там у гольфіста контракт завершується. Бабки будуть на Голанда і Мбапе може вільним перейти з Погба. Когось ще продадуть чи відпустять старичків Модрича, Кроса і все буде впоряді.
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...