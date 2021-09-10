Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Холанд перейдет в Реал – 100%, мне так сообщили". Кристиан Вьери – о переезде Эрлинга в Мадрид
Прям 100%?!
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывшие игроки национальной сборной Италии Кристиан Вьери и Антонио Кассано пообщались в эфире Twitch. Экс-футболисты обсудили будущее звездного форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда. Напомним, норвежца сватают в мадридский "Реал". Цитирует итальянцев AS.
"Мне сказали: "Смотри, "Бавария" хочет подписать Холанда". А еще в Мадриде хотят Левандовского на пару сезонов. Для меня во всем этом есть смысл…", – выпалил Кассано.
"А мне сказали, что Эрлинг перейдет в "Реал". Это 100%. Мне так сказали, но я не знаю, правда ли это".
"Тогда: чао, Мбаппе!" – подытожил Антонио.
Популярное сейчас
- УПЛ возвращается. А вот так выглядит таблица лиги накануне старта 7 тура
- ВИДЕО как на Марсе. Кривбасс эффектно представил форму - футболисты позировали в карьере
- Месси обошел Пеле и стал рекордсменом по голам в Южной Америке – Лео не сдержал слез
- Куман: Переход Гризманна в Атлетико в последний день трансферного окна — просто ужас
- Красотка прославилась на весь интернет, выпив два бокала пива на теннисном матче. ВИДЕО
- Пока сборная мучилась с казахами. Хавбек Зари сыграл свадьбу со своей подругой. ФОТО