"Холанд перейдет в Реал – 100%, мне так сообщили". Кристиан Вьери – о переезде Эрлинга в Мадрид

Бывшие игроки национальной сборной Италии Кристиан Вьери и Антонио Кассано пообщались в эфире Twitch. Экс-футболисты обсудили будущее звездного форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда. Напомним, норвежца сватают в мадридский "Реал". Цитирует итальянцев AS.

"Мне сказали: "Смотри, "Бавария" хочет подписать Холанда". А еще в Мадриде хотят Левандовского на пару сезонов. Для меня во всем этом есть смысл…", – выпалил Кассано.

"А мне сказали, что Эрлинг перейдет в "Реал". Это 100%. Мне так сказали, но я не знаю, правда ли это".

"Тогда: чао, Мбаппе!" – подытожил Антонио.