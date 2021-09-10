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Агуэро: Любой готов отказаться от денег ради Барсы. Мы не фавориты ЛЧ, но оппоненты будут нас уважать
Заявление Серхио
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий Серхио Агуэро пообщался с журналистами радиостанции RAC1. Цитируют новичка "Барселоны" испанские СМИ.
"Когда начались разговоры о "Барселоне", то я сказал агенту, что хочу играть в Каталонии. Деньги меня особо не волновали, это не проблема. Когда я ушел из "Сити", то все было предельно ясно. Я хотел играть здесь. Знал, что буду получать меньше, чем в Манчестере. Выйди "Барса" на меня еще раз, я бы вновь перешел. Любой игрок готов отказаться от денег, чтобы играть за эту команду".
"Барса" – это "Барса", мы должны бороться за каждый титул. Мы не фавориты Лиги чемпионов, но наши соперники будут уважать нас. Каждый раз, когда я играл против каталонцев, даже тогда, когда они были не в форме, мы говорили себе: "Это "Барселона", нам нужно быть осторожными".
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