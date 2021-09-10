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Агуэро: Любой готов отказаться от денег ради Барсы. Мы не фавориты ЛЧ, но оппоненты будут нас уважать

Испания
(2 голосов)

Заявление Серхио

Агуэро: Любой готов отказаться от денег ради Барсы. Мы не фавориты ЛЧ, но оппоненты будут нас уважать

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий Серхио Агуэро пообщался с журналистами радиостанции RAC1. Цитируют новичка "Барселоны" испанские СМИ.

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"Когда начались разговоры о "Барселоне", то я сказал агенту, что хочу играть в Каталонии. Деньги меня особо не волновали, это не проблема. Когда я ушел из "Сити", то все было предельно ясно. Я хотел играть здесь. Знал, что буду получать меньше, чем в Манчестере. Выйди "Барса" на меня еще раз, я бы вновь перешел. Любой игрок готов отказаться от денег, чтобы играть за эту команду".

"Барса" – это "Барса", мы должны бороться за каждый титул. Мы не фавориты Лиги чемпионов, но наши соперники будут уважать нас. Каждый раз, когда я играл против каталонцев, даже тогда, когда они были не в форме, мы говорили себе: "Это "Барселона", нам нужно быть осторожными".

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В статье: Серхио Агуэро Барселона
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Источник:
Marca

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Комментарии (1)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
10.09.2021 в 14:06
Не любой. Вот Месси не отказался
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