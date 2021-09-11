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Барселона хочет подписать Кесси свободным агентом через год

Испания
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Ивуариец нравится Куману

Барселона хочет подписать Кесси свободным агентом через год

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Каталонская "Барселона" хочет подписать полузащитника "Милана" Франка Кесси в статусе свободного агента следующим летом.

Команда Кумана ищет усиление в линию полузащиты, которое не будет стоить значительных финансовых вложений.

Ранее стало известно, что Кесси отказался от предложенного "Миланом" договора с зарплатой 6,5 млн евро в год. Он хочет получать 8 млн евро и еще 2 млн в качестве бонусов.

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В статье: Барселона Испания Милан Франк Кесси
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Комментарии (1)
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Ардалион (Барселона)
11.09.2021 в 16:16
Барса продолжает "облагораживается" блъ.. Если так и дальше дело пойдёт, брошу болеть за этот негритянский клуб нах.
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