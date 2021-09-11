Барселона хочет подписать Кесси свободным агентом через год

Каталонская "Барселона" хочет подписать полузащитника "Милана" Франка Кесси в статусе свободного агента следующим летом.

Команда Кумана ищет усиление в линию полузащиты, которое не будет стоить значительных финансовых вложений.

Ранее стало известно, что Кесси отказался от предложенного "Миланом" договора с зарплатой 6,5 млн евро в год. Он хочет получать 8 млн евро и еще 2 млн в качестве бонусов.