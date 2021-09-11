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Стало известно, когда Сантьяго Бернабеу будет открыт после реконструкции

Испания
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Стадион станет еще лучше

Стало известно, когда Сантьяго Бернабеу будет открыт после реконструкции

Getty Images

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Мадридский "Реал" готовится к открытию своего стадиона "Сантьяго Бернабеу" после длительной реконструкции.

Официальное открытие "Нового Бернабеу" состоится в декабре 2022 года, и руководители мадридского клуба ориентируются на 14-е число, совпадающее с 75-летием стадиона.

Завтра "сливочные" сыграют на "Сантьяго Бернабеу" с "Сельтой", но некоторые трибуны пока закрыты, поскольку на стадионе продолжаются работы по реконструкции.

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В статье: Флорентино Перес Реал (Мадрид) Сантьяго Бернабеу
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Источник:
AS

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