Примера. Атлетик возглавляет таблицу, а Райо показывает характер

Кто-то скажет, мол, чудесное спасение "Райо", но по игре тут еще далеко не факт, кому повезло. "Леванте" так отыграл второй тайм, что наработал и на поражение.

До перерыва игра была более-менее равной. "Лягушки" открыли счет благодаря пенальти, который привез на свои ворота Сисс; запомнилась также и опасная попытка Мелеро.

Во втором тайме это все исчезло, и "Райо" прижал соперника к воротам, как двумя неделями ранее "Гранаду". Команда Андони Ираолы в итоге закончила матч с 22 ударами против 7 у хозяев; однажды Нтека даже в каркас попал; были и другие моменты. Гол на 92-й минуте был абсолютно заслуженным, а сделал его вышедший на замену Бебе - классно открылся и прострелил в центр.

3 - Rayo Vallecano are not only the team to have conceded most goals from the penalty spot in the Top 5 European Leagues this season (three) they are also the fourth #LaLiga side to concede three penalty goals in the opening four league games this century. Fateful#LevanteRayo pic.twitter.com/Ycq7fOOjTV — OptaJose (@OptaJose) September 11, 2021

После этой ничьей команды остались в середине таблицы как минимум до завтра - у "Райо Вальекано" - 4 очка, у "Леванте" - 3.

4-й тур Примеры. Валенсия. "Сьюдад де Валенсия"

"Леванте" - "Райо Вальекано" - 1:1

Голы: Рохер Марти, 39 (с пенальти) - Гвардиола, 90+2

"Леванте": Айтор Фернандес - Мирамон, Везу, Робер (Постиго, 74), Клерк - Пабло Мартинес (Пепелу, 79), Кампанья (Мальса, 58), Мелеро - Кантеро (Дани Гомес, 59), Рохер Марти (Сон, 75), Моралес

"Райо Вальекано": Димитриевский - Балью, Савельич (Гвардиола, 66), Катена, Фран Гарсия - Сисс (Валентин, 66), Комесанья - Меркеланс (Паласон, 14), Трехо (Унаи Лопес, 66), Альваро Гарсия - Нтека (Бебе, 73)

Предупреждения: Пабло Мартинес, 16, Моралес, 45+1, Мальса, 66 - Сисс, 43, Комесанья, 45+4, Альваро Гарсия, 54, Балью, 82

Баски сыграли в своем стиле - надежно, физически мощно, без особых изысков. Этого с лихвой хватило для победы над ужасной "Мальоркой".

Моменты сегодня создавали только баски. "Атлетик" обязан был открывать счет в середине первого тайма, когда сперва Иньиго Мартинес, а затем и Уильямс расстреливали ворота после углового, но первый пробил во вратаря, а второй - по воробьям. Потом еще был опасный удар Вивиана с линии штрафной - и опять здорово сыграл Рейна.

Гол был где-то рядом, и по итогу его забил все тот же защитник Вивиан - после гениальной подачи Муниаина со штрафного.

Через 6 минут Икер еще и сделал гол для Иньяки Уильямса, перехватив мяч на чужой половине. Темнокожий баск, таким образом, отметил свой 300-й матч за клуб.

2 - Iñaki Williams has scored two goals in his last two games in @LaLigaEN, one more than in his previous 18 games for @Athletic_en in the competition (one goal). Roar. pic.twitter.com/fPIOBCrFAN — OptaJose (@OptaJose) September 11, 2021

В таблице "Атлетик" после победы имеет 8 очков - и это ситуативное первое место. У "Мальорки" - 7 баллов, что очень много для ее уровня игры.

4-й тур Примеры. Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" - "Мальорка" - 2:0

Голы: Вивиан, 68, Уильямс, 74

"Атлетик": Симон - Лекуэ, Вивиан, Иньиго Мартинес, Баленсиага - Беренгер (Нико Уильямс, 63), Венседор (Саррага, 63), Дани Гарсия (Весга, 73), Муниаин - Рауль Гарсия (Вильялибре, 63), Уильямс (Серрано, 83)

"Мальорка": Рейна - Маффео, Вальент (Састре, 77), Седлар, Оливан - Баба (Батталья, 73), де Галаррета (Фебас, 72) - Мбула (Ли Кан Ин, 72), Кубо (Абдон, 77), Дани Родригес - Ниньо

Предупреждения: Дани Гарсия, 60 - Баба, 65, Седлар, 87