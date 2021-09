Примера. Атлетик возглавляет таблицу, а Райо показывает характер

Кто-то скажет, мол, чудесное спасение "Райо", но по игре тут еще далеко не факт, кому повезло. "Леванте" так отыграл второй тайм, что наработал и на поражение.

До перерыва игра была более-менее равной. "Лягушки" открыли счет благодаря пенальти, который привез на свои ворота Сисс; запомнилась также и опасная попытка Мелеро.

Во втором тайме это все исчезло, и "Райо" прижал соперника к воротам, как двумя неделями ранее "Гранаду". Команда Андони Ираолы в итоге закончила матч с 22 ударами против 7 у хозяев; однажды Нтека даже в каркас попал; были и другие моменты. Гол на 92-й минуте был абсолютно заслуженным, а сделал его вышедший на замену Бебе - классно открылся и прострелил в центр.

3 - Rayo Vallecano are not only the team to have conceded most goals from the penalty spot in the Top 5 European Leagues this season (three) they are also the fourth #LaLiga side to concede three penalty goals in the opening four league games this century. Fateful#LevanteRayo pic.twitter.com/Ycq7fOOjTV