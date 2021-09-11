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Примера. Атлетик возглавляет таблицу, а Райо показывает характер
В Испании стартовал 4-й тур футбольного чемпионата
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce
Кто-то скажет, мол, чудесное спасение "Райо", но по игре тут еще далеко не факт, кому повезло. "Леванте" так отыграл второй тайм, что наработал и на поражение.
До перерыва игра была более-менее равной. "Лягушки" открыли счет благодаря пенальти, который привез на свои ворота Сисс; запомнилась также и опасная попытка Мелеро.
Во втором тайме это все исчезло, и "Райо" прижал соперника к воротам, как двумя неделями ранее "Гранаду". Команда Андони Ираолы в итоге закончила матч с 22 ударами против 7 у хозяев; однажды Нтека даже в каркас попал; были и другие моменты. Гол на 92-й минуте был абсолютно заслуженным, а сделал его вышедший на замену Бебе - классно открылся и прострелил в центр.
3 - Rayo Vallecano are not only the team to have conceded most goals from the penalty spot in the Top 5 European Leagues this season (three) they are also the fourth #LaLiga side to concede three penalty goals in the opening four league games this century. Fateful#LevanteRayo pic.twitter.com/Ycq7fOOjTV— OptaJose (@OptaJose) September 11, 2021
После этой ничьей команды остались в середине таблицы как минимум до завтра - у "Райо Вальекано" - 4 очка, у "Леванте" - 3.
4-й тур Примеры. Валенсия. "Сьюдад де Валенсия"
"Леванте" - "Райо Вальекано" - 1:1
Голы: Рохер Марти, 39 (с пенальти) - Гвардиола, 90+2
"Леванте": Айтор Фернандес - Мирамон, Везу, Робер (Постиго, 74), Клерк - Пабло Мартинес (Пепелу, 79), Кампанья (Мальса, 58), Мелеро - Кантеро (Дани Гомес, 59), Рохер Марти (Сон, 75), Моралес
"Райо Вальекано": Димитриевский - Балью, Савельич (Гвардиола, 66), Катена, Фран Гарсия - Сисс (Валентин, 66), Комесанья - Меркеланс (Паласон, 14), Трехо (Унаи Лопес, 66), Альваро Гарсия - Нтека (Бебе, 73)
Предупреждения: Пабло Мартинес, 16, Моралес, 45+1, Мальса, 66 - Сисс, 43, Комесанья, 45+4, Альваро Гарсия, 54, Балью, 82
Баски сыграли в своем стиле - надежно, физически мощно, без особых изысков. Этого с лихвой хватило для победы над ужасной "Мальоркой".
Моменты сегодня создавали только баски. "Атлетик" обязан был открывать счет в середине первого тайма, когда сперва Иньиго Мартинес, а затем и Уильямс расстреливали ворота после углового, но первый пробил во вратаря, а второй - по воробьям. Потом еще был опасный удар Вивиана с линии штрафной - и опять здорово сыграл Рейна.
Гол был где-то рядом, и по итогу его забил все тот же защитник Вивиан - после гениальной подачи Муниаина со штрафного.
Через 6 минут Икер еще и сделал гол для Иньяки Уильямса, перехватив мяч на чужой половине. Темнокожий баск, таким образом, отметил свой 300-й матч за клуб.
2 - Iñaki Williams has scored two goals in his last two games in @LaLigaEN, one more than in his previous 18 games for @Athletic_en in the competition (one goal). Roar. pic.twitter.com/fPIOBCrFAN— OptaJose (@OptaJose) September 11, 2021
В таблице "Атлетик" после победы имеет 8 очков - и это ситуативное первое место. У "Мальорки" - 7 баллов, что очень много для ее уровня игры.
4-й тур Примеры. Бильбао. "Сан-Мамес"
"Атлетик" - "Мальорка" - 2:0
Голы: Вивиан, 68, Уильямс, 74
"Атлетик": Симон - Лекуэ, Вивиан, Иньиго Мартинес, Баленсиага - Беренгер (Нико Уильямс, 63), Венседор (Саррага, 63), Дани Гарсия (Весга, 73), Муниаин - Рауль Гарсия (Вильялибре, 63), Уильямс (Серрано, 83)
"Мальорка": Рейна - Маффео, Вальент (Састре, 77), Седлар, Оливан - Баба (Батталья, 73), де Галаррета (Фебас, 72) - Мбула (Ли Кан Ин, 72), Кубо (Абдон, 77), Дани Родригес - Ниньо
Предупреждения: Дани Гарсия, 60 - Баба, 65, Седлар, 87
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