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Барселона встретится с агентами Усмана Дембеле для переговоров по новому контракту

Испания
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Француз продолжит находиться в Испании

Барселона встретится с агентами Усмана Дембеле для переговоров по новому контракту

Getty Images / Global Images Ukraine

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"Барселона" на следующей неделе запланировала встречу с агентами своего вингера Усмана Дембеле. Стороны должны будут обсудить условия продления контракта. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Планируется подписание нового пятилетнего соглашения. Однако переговоры только начнутся, поэтому условия могут измениться. 24-летний игрок хочет остаться в команде.

Отметим, что текущий контракт Дембеле из "блауграной" действителен до следующего лета. Напомним, что француз перешел в "Барселону" в 2017 году из дортмундской "Боруссии" за 135 млн евро.

Интересно, что за четыре сезона в Испании Усман провел два года в лазарете, залечивая различные виды травм.

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В статье: Барселона Усман Дембеле
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Источник:
Mundo Deportivo

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