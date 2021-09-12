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Брейтуэйт выбыл из-за травмы до 2022-го года
На восстановление игрока понадобится много времени
Фото: fcbarcelona.com/ автор неизвестен
Датский нападающий "Барселоны" Мартин Брейтуэйт потратит больше времени на восстановление после травмы, чем ожидалось изначально.
Игрок не только пропустит поединок с "Баварией" в Лиге Чемпионов, но и будет отсутствовать на поле до 2022-го года.
Датчанин будет находиться в лазарете следующие 3-4 месяца из-за износа хрящевой ткани колена. Ожидается, что Мартин вернется на поле зимой.
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Источник:Diario SPORT
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Комментарии (4)
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FMykolka (Kиев)
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Ардалион (Братство Барсы)
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oda1979 (Запорожье)
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
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