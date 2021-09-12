  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Брейтуэйт выбыл из-за травмы до 2022-го года
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Брейтуэйт выбыл из-за травмы до 2022-го года

Испания
Обновлено
(2 голосов)

На восстановление игрока понадобится много времени

Брейтуэйт выбыл из-за травмы до 2022-го года

Фото: fcbarcelona.com/ автор неизвестен

Новина українською

Датский нападающий "Барселоны" Мартин Брейтуэйт потратит больше времени на восстановление после травмы, чем ожидалось изначально.

Игрок не только пропустит поединок с "Баварией" в Лиге Чемпионов, но и будет отсутствовать на поле до 2022-го года.

Датчанин будет находиться в лазарете следующие 3-4 месяца из-за износа хрящевой ткани колена. Ожидается, что Мартин вернется на поле зимой.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Барселона Испания Мартин Брайтвайт
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Diario SPORT

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
FMykolka (Kиев)
12.09.2021 в 16:02
Проти Динамо не буде не лише Мессі, а й Брейтвейта
Ответить
0
0
avatar
Ардалион (Братство Барсы)
12.09.2021 в 16:03
Гризмана... Короче Динаме халява.
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
12.09.2021 в 15:12
Отдохнёт чуток.. мяч понабивает.. мастерство отточит
Ответить
0
-1
avatar
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
12.09.2021 в 14:46
Лять....
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...