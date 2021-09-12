Брейтуэйт выбыл из-за травмы до 2022-го года

Датский нападающий "Барселоны" Мартин Брейтуэйт потратит больше времени на восстановление после травмы, чем ожидалось изначально.

Игрок не только пропустит поединок с "Баварией" в Лиге Чемпионов, но и будет отсутствовать на поле до 2022-го года.

Датчанин будет находиться в лазарете следующие 3-4 месяца из-за износа хрящевой ткани колена. Ожидается, что Мартин вернется на поле зимой.