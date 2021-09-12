Анчелотти о срыве трансфера Мбаппе: Разочарование нет. У нас очень сильный состав

Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал срыв трансфера форварда "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе в королевский клуб:

"Разочарование нет. Конечно, Килиан - отличный футболист, мы желаем ему удачи. У нас очень сильный состав ", - сказал Анчелотти.

Напомним, что "ПСЖ" отклонил несколько предложений "Реала" на счет перехода Мбаппе в состав "сливочных", одно из которых достигала 200 млн евро.