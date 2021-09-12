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Анчелотти о срыве трансфера Мбаппе: Разочарование нет. У нас очень сильный состав

Испания
(1 голосов)

Однако с уважением к французу

Анчелотти о срыве трансфера Мбаппе: Разочарование нет. У нас очень сильный состав

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал срыв трансфера форварда "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе в королевский клуб:

"Разочарование нет. Конечно, Килиан - отличный футболист, мы желаем ему удачи. У нас очень сильный состав ", - сказал Анчелотти.

Напомним, что "ПСЖ" отклонил несколько предложений "Реала" на счет перехода Мбаппе в состав "сливочных", одно из которых достигала 200 млн евро.

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В статье: Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе
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Источник:
Goal

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Комментарии (1)
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Red_Cat (Салоники)
12.09.2021 в 16:03
уголовник перес - банкрот. среал - большая и вонючая куча г0вна
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