Анчелотти о срыве трансфера Мбаппе: Разочарования нет. У нас очень сильный состав

Это типа Перес предлагал ПСЖ за Мбапе якобы 200 лимонов с понтом, но тайком просил шейха его условия не принимать, так как такого бабла нет и в помине, но вые@нуться ж ведь надо, мол не банкрот и всё такое... туалеты достроил, всё путём..