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Анчелотти о срыве трансфера Мбаппе: Разочарования нет. У нас очень сильный состав

Испания
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(1 голосов)

Однако с уважением к французу

Анчелотти о срыве трансфера Мбаппе: Разочарования нет. У нас очень сильный состав

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал срыв трансфера форварда "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе в королевский клуб:

"Разочарование нет. Конечно, Килиан - отличный футболист, мы желаем ему удачи. У нас очень сильный состав ", - сказал Анчелотти.

Напомним, что "ПСЖ" отклонил несколько предложений "Реала" на счет перехода Мбаппе в состав "сливочных", одно из которых достигала 200 млн евро.

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В статье: Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе
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Источник:
Goal

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Комментарии (3)
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dabo58
12.09.2021 в 19:22
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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Red_Cat (Салоники)
12.09.2021 в 16:03
уголовник перес - банкрот. среал - большая и вонючая куча г0вна
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Ардалион (Братство Барсы)
12.09.2021 в 16:30
Это типа Перес предлагал ПСЖ за Мбапе якобы 200 лимонов с понтом, но тайком просил шейха его условия не принимать, так как такого бабла нет и в помине, но вые@нуться ж ведь надо, мол не банкрот и всё такое... туалеты достроил, всё путём..
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