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Примера. Эспаньол - Атлетико 1:2. Характер решает все

Испания
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(1 голосов)

"Матрасники" начали играть со второго тайма

Примера. Эспаньол - Атлетико 1:2. Характер решает все

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Eric Alonso

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сперва о разочаровании: Антуан Гризманн сегодня впервые за два года сыграл за "Атлетико". но выглядел точно тем же человеком-невидимкой, что в "Барсе". Облом какой-то, а не камбэк.

В остальном игра порадовала - был бой, нерв, качество. До перерыва "Атлетико" выглядел слабо. "Эспаньол" разобрал всех лидеров чемпиона, уничтожив под корень его комбинационную игру. Все, что оставалось Мадриду - уповать на финты Карраско и забросы Коке. Но и они не шли.

В то же время "Попугаи" атаковали и разнообразно, и опасно, и на свой гол полностью наработали. Ян Облак как мог сопротивлялся, потащив выстрел Эмбарбы, но срезка де Томаса была слишком хороша для него.

Можно лишь представить, какую взбучку устроил своим в перерыве Диего Симеоне. Вдобавок тренер провел тройную замену - и его команда, наконец, пришла в себя. По сути, после перерыва уже "Эспаньола" на поле не было - он страдал, отбивался, но не играл в футбол.

А "Атлетико" наседал. В центре событий постоянно был Тома Лемар - он и и финтил, и отдавал, и даже гол забил, но его отменили из-за офсайда у Суареса, который тоже участвовал в эпизоде.

Эль Пистолеро в целом выглядел невероятно тяжело и совершил уйму потерь. Также не пошла игра и у Анхеля Корреа, а Стеван Савич регулярно чудил у своих ворот. Все это в сумме могло закончиться очень плохо, но у "Атлетико" слишком крепкие cojones, чтобы вот так сдаваться.

Карраско доказал это на 79-й минуте, отобрав мяч прямо в чужой штрафной, после чего точно пробил из-под ног трех защитников. Когда же истекало компенсированное время, свое слово вновь сказал Лемар - и на сей раз его гол, забитый после рывка из глубины, уже не было причин отменять.

В общем, трудовая и невероятно тяжелая победа "Атлетико", вышедшего, таким образом, на первое место с 10 очками. Впредь Мадриду нужно включаться со старта; нельзя тратить столько сил и эмоций на новичка элиты. "Эспаньол" же, несмотря на все старания, остался с 2 баллами.

4-й тур. Барселона. "Корнелья-Эль-Прат"

"Эспаньол" - "Атлетико" - 1:2

Голы: де Томас, 40 - Карраско, 79, Лемар, 90+8

"Эспаньол": Диего Лопес - Хиль, Калеро (Рекасенс, 46), Кабрера, Педроса - Видаль (Меламед, 75), Мелендо (Баре, 58), Дардер, Морланес (Морон, 58), Эмбарба - де Томас (Димата, 83)

"Атлетико": Облак - Савич, Фелипе, Эрмосо (Кондогбья, 46) - Триппьер (Лемар, 46), Льоренте, Коке, Карраско - Корреа (Ренан Лоди, 46), Гризманн (Жоау Феликс, 59) - Суарес (Матеус Кунья, 71)

Предупреждения: Меламед, 90+10 - Эрмосо, 31, Кондогбья, 82, Карраско, 90+7, Жоау Феликс, 90+10

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В статье: Атлетико (Мадрид) Антуан Гризманн Эспаньол (Барселона)
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Комментарии (3)
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Ардалион (Братство Барсы)
12.09.2021 в 17:25
Ха-ха! Попугаев трахнули в конце. Гризман чм0 ))
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
12.09.2021 в 17:51
Это подарок ко дню независимости Каталонии
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0
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Ардалион (Братство Барсы)
12.09.2021 в 18:21
0
0


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