Примера. Эспаньол - Атлетико 1:2. Характер решает все

Сперва о разочаровании: Антуан Гризманн сегодня впервые за два года сыграл за "Атлетико". но выглядел точно тем же человеком-невидимкой, что в "Барсе". Облом какой-то, а не камбэк.

В остальном игра порадовала - был бой, нерв, качество. До перерыва "Атлетико" выглядел слабо. "Эспаньол" разобрал всех лидеров чемпиона, уничтожив под корень его комбинационную игру. Все, что оставалось Мадриду - уповать на финты Карраско и забросы Коке. Но и они не шли.

В то же время "Попугаи" атаковали и разнообразно, и опасно, и на свой гол полностью наработали. Ян Облак как мог сопротивлялся, потащив выстрел Эмбарбы, но срезка де Томаса была слишком хороша для него.

4 - Adrián Embarba has assisted four of the last seven Raúl de Tomás's goals in LaLiga (two assists with Rayo Vallecano and two with Espanyol). Friends. pic.twitter.com/JjPxxCkXGx — OptaJose (@OptaJose) September 12, 2021

Можно лишь представить, какую взбучку устроил своим в перерыве Диего Симеоне. Вдобавок тренер провел тройную замену - и его команда, наконец, пришла в себя. По сути, после перерыва уже "Эспаньола" на поле не было - он страдал, отбивался, но не играл в футбол.

А "Атлетико" наседал. В центре событий постоянно был Тома Лемар - он и и финтил, и отдавал, и даже гол забил, но его отменили из-за офсайда у Суареса, который тоже участвовал в эпизоде.

Luis Suárez : Game by Numbers (2-1 vs Espanyol away)



71 minutes played (Cunha at 1-0 down)



0 goals

0 assists

2 shots (1 on target)

0 dribbles (0 attempts)

69% pass accuracy (9/13)

0 key passes

0 crosses

11 times possession lost

1 offside



Evergreen™️ pic.twitter.com/EfU41yJpUY — El Pistolero (@SuarezExtra) September 12, 2021

Эль Пистолеро в целом выглядел невероятно тяжело и совершил уйму потерь. Также не пошла игра и у Анхеля Корреа, а Стеван Савич регулярно чудил у своих ворот. Все это в сумме могло закончиться очень плохо, но у "Атлетико" слишком крепкие cojones, чтобы вот так сдаваться.

Карраско доказал это на 79-й минуте, отобрав мяч прямо в чужой штрафной, после чего точно пробил из-под ног трех защитников. Когда же истекало компенсированное время, свое слово вновь сказал Лемар - и на сей раз его гол, забитый после рывка из глубины, уже не было причин отменять.

300 - Atlético de Madrid have score 300 goals for the first time against a single opponent in LaLiga (301 goals scored vs Espanyol). Historic. pic.twitter.com/qowuVse3LK — OptaJose (@OptaJose) September 12, 2021

В общем, трудовая и невероятно тяжелая победа "Атлетико", вышедшего, таким образом, на первое место с 10 очками. Впредь Мадриду нужно включаться со старта; нельзя тратить столько сил и эмоций на новичка элиты. "Эспаньол" же, несмотря на все старания, остался с 2 баллами.

4-й тур. Барселона. "Корнелья-Эль-Прат"

"Эспаньол" - "Атлетико" - 1:2

Голы: де Томас, 40 - Карраско, 79, Лемар, 90+8

"Эспаньол": Диего Лопес - Хиль, Калеро (Рекасенс, 46), Кабрера, Педроса - Видаль (Меламед, 75), Мелендо (Баре, 58), Дардер, Морланес (Морон, 58), Эмбарба - де Томас (Димата, 83)

"Атлетико": Облак - Савич, Фелипе, Эрмосо (Кондогбья, 46) - Триппьер (Лемар, 46), Льоренте, Коке, Карраско - Корреа (Ренан Лоди, 46), Гризманн (Жоау Феликс, 59) - Суарес (Матеус Кунья, 71)

Предупреждения: Меламед, 90+10 - Эрмосо, 31, Кондогбья, 82, Карраско, 90+7, Жоау Феликс, 90+10