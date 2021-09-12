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Фати подпишет новый контракт с Барселоной
Игрок останется в Каталонии
ЧМ
Молодой вингер Ансумане Фати собирается продлить контракт с "Барселоной". 18-летний испанец уже проинформировал клуб о своем решении.
Действующий договор футболиста истекает в конце нынешнего сезона. При этом испанский клуб уже ведет активные переговоры с игроком.
Фати — воспитанник академии "Барселоны". Недавно он получил право выступать за команду под номером 10, под которым за команду ранее играл Лионель Месси.
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Источник:Mundo Deportivo
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