Фати подпишет новый контракт с Барселоной

Молодой вингер Ансумане Фати собирается продлить контракт с "Барселоной". 18-летний испанец уже проинформировал клуб о своем решении.

Действующий договор футболиста истекает в конце нынешнего сезона. При этом испанский клуб уже ведет активные переговоры с игроком.

Фати — воспитанник академии "Барселоны". Недавно он получил право выступать за команду под номером 10, под которым за команду ранее играл Лионель Месси.