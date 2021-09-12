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Саморано: Реал может побороться за победу в Лиге чемпионов и Ла Лиге
Экс-игрок верит в клуб
Getty Images
Экс-нападающий "Реала" Иван Саморано дал комментарий о перспективах команды в текущем розигрыше Ла Лиги:
"У "Реала" хорошая команда. С Азаром в лучшей физической форме, чем прежде, с более мотивированным Бэйлом, с Бензема, делающим то, что он умеет, с Каземиро, продолжающим так же отбирать мяч, с Модричем и Кроосом, творящими волшебство, с Вальверде, бегающим вперед-назад, с Куртуа, передающим команде ощущение безопасности...
Если все будут готовы физически и технически, "Реал" сможет побороться за победу в Лиге чемпионов и Ла Лиге", – сказал Саморано.
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