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Саморано: Реал может побороться за победу в Лиге чемпионов и Ла Лиге

Испания
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Экс-игрок верит в клуб

Саморано: Реал может побороться за победу в Лиге чемпионов и Ла Лиге

Getty Images

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Экс-нападающий "Реала" Иван Саморано дал комментарий о перспективах команды в текущем розигрыше Ла Лиги:

"У "Реала" хорошая команда. С Азаром в лучшей физической форме, чем прежде, с более мотивированным Бэйлом, с Бензема, делающим то, что он умеет, с Каземиро, продолжающим так же отбирать мяч, с Модричем и Кроосом, творящими волшебство, с Вальверде, бегающим вперед-назад, с Куртуа, передающим команде ощущение безопасности...

Если все будут готовы физически и технически, "Реал" сможет побороться за победу в Лиге чемпионов и Ла Лиге", – сказал Саморано.

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В статье: Реал (Мадрид) Иван Саморано Ла Лига
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Источник:
AS

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