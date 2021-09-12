Саморано: Реал может побороться за победу в Лиге чемпионов и Ла Лиге

Экс-нападающий "Реала" Иван Саморано дал комментарий о перспективах команды в текущем розигрыше Ла Лиги:

"У "Реала" хорошая команда. С Азаром в лучшей физической форме, чем прежде, с более мотивированным Бэйлом, с Бензема, делающим то, что он умеет, с Каземиро, продолжающим так же отбирать мяч, с Модричем и Кроосом, творящими волшебство, с Вальверде, бегающим вперед-назад, с Куртуа, передающим команде ощущение безопасности...

Если все будут готовы физически и технически, "Реал" сможет побороться за победу в Лиге чемпионов и Ла Лиге", – сказал Саморано.