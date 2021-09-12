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Симеоне: Мы внесли изменения и провели выдающийся второй тайм с Эспаньолом

Испания
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Наставник "матрасников" подвел итоги матча с каталонцами

Симеоне: Мы внесли изменения и провели выдающийся второй тайм с Эспаньолом

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал победу над "Эспаньолом" в матче 4-го тура испанской Ла Лиги.

"Лемар сейчас в хорошей ситуации. В сборной у него была проблема с пищеварением, он потерял 3-4 килограмма, и поэтому я сомневался, выпускать ли его или лучше поберечь перед Лигой чемпионов. Надеюсь, он сможет повторить такое выступление.

Судья добавил 10 минут, это очень много, но я никогда не видел, чтобы в самой игре было столько пауз.

Гризманн неплохо играл в первом тайме матча, складывавшегося не лучшим образом для нас. "Эспаньол" был лучше в первой половине. Затем мы внесли изменения и провели выдающийся второй тайм. Мы перешли с 5-4-1 на 4-3-3, поскольку та схема не работала", – рассказал аргентинский наставник.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне Эспаньол (Барселона)
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Источник:
Marca

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