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Примера. Реал - Сельта 5:2. Вы забьете сколько сможете, а мы - сколько захотим

Испания
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(1 голосов)

Мадрид снова устраивает шоу

Примера. Реал - Сельта 5:2. Вы забьете сколько сможете, а мы - сколько захотим

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Реал" уже во второй раз в сезоне напоминает проходной двор в обороне, но прекрасная атака компенсирует ошибки защиты. Надолго ли?

Сегодняшняя игра была для "Реала" особенной - команда вернулась на отремонтированный "Бернабеу" после 18 месяцев отсутствия. Возможно, виды стадиона немного ослепили Начо и Каземиро, которые уже на 4-й минуте потеряли мяч перед штрафной, позволив забить легкий гол Мине.

"Реал" отреагировал агрессивно и начал осаду ворот "Кельтов", но те хорошо выбегали в контратаки. Начались качели. Мадрид создал больше шансов и вскоре сравнял счет усилиями Бензема, которому классно доставил мяч справа Вальверде. "Сельта" ответила образцово-показательной контратакой с голом Франко Серви - 1:2.

Дело могло бы пахнуть сенсацией, если бы не одно "но" - в ударе была группа нападения "Реала". И Бензема, и Винисиус, и даже Азар играли по-настоящему хорошо, и для "Сельты" это был приговор.

Карим повторно сравнял счет на 42-й секунде второго тайма, блестяще пробив со второго этажа. Еще через 10 минут классический для себя гол забил Винисиус, легко убежавший на ворота после паса из глубины. В прошлом сезоне бразилец такие моменты часто упускал, а сейчас щелкает, как орешки. Взрослеет!

На сей раз "Сельта" уже не имела чего ответить. Более того, в оставшиеся полчаса "Кельты" пропустили еще. Нестареющий Модрич прошел на дриблинге через всю оборону, ударил, а новичок "Реала" Эдуардо Камавинга добил мяч в сетку после сэйва вратаря. Идеальный дебют для 18-летнего француза. Кто знает, может, однажды он вырастет в игрока, калибра Модрича?

Также под занавес игры Карим Бензема оформил хет-трик - в третий раз он забил с пенальти, который заработал фирменными финтами Винисиус.

"Реал" Анчелотти точно отличается от "Реала" Зидана - если раньше под игры "Сливочных" можно было уснуть, то теперь это сплошной огонь. Посмотрим, что это принесет в плане титулов. Пока что в таблице у Мадрида 10 очков - и это первое место наряду с "Атлетико" и "Валенсией". У "Сельты" по-прежнему удручающий 1 балл в активе.

4-й тур. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал" - "Сельта" - 5:2

Голы: Бензема, 24, 46, 87 (с пенальти), Винисиус, 55, Камавинга, 72 - Мина, 4, Серви, 31

"Реал": Куртуа - Карвахаль, Милитао, Начо, Гутьеррес (Марсело, 89) - Вальверде, Модрич (Асенсио, 79), Каземиро, Винисиус (Родриго, 89) - Азар (Камавинга, 66), Бензема

"Сельта": Дитуро - Мальо, Араухо, Мурильо (Айду, 89), Галан - Тапиа (Бельтран, 46) - Браис Мендес (Солари, 52), Денис Суарес, Серви (Нолито, 63) - Мина (Гальярдо, 63), Аспас

Предупреждения: Начо, 32 - Мурильо, 43, Араухо, 63, Солари, 63

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В статье: Карим Бензема Реал (Мадрид) Сельта (Виго) Эдуарду Камавинга
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Комментарии (11)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
13.09.2021 в 01:35
Судя по обзору Сельта забила два «дурака» и Реал спокойно их размазал.
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МЕS QUE UN CLUB
13.09.2021 в 01:01
хороший уік-енд видався Реал виніс суперника на класі, незважаючи на його реалізацію. Роналду дебютував в АПЛ як король футболу, не як карлік квазімода в чемпі маврів-фермерів
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Ардалион (Братство Барсы)
13.09.2021 в 01:10
Король хфутболу.. Стоит ждёт, когда об него мячик ударится и с метра отскочит в ворота.
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Ардалион (Братство Барсы)
13.09.2021 в 01:25
Весь ваш класс это один Бензема. Давайте расстилайте коврики мадридасты, становитесь на колени и начинайте молится на портрет великого спасителя Бенземы. Альграб Саи Баба уже запел с минарета... ну той, шо біля його свинаріума.
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МЕS QUE UN CLUB
13.09.2021 в 00:53
узрєлі мощь Реала! і шушара підзаборна в нори камп ноу поховалася. лише один ардоліон з братства веселкового
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Ардалион (Братство Барсы)
13.09.2021 в 01:03
Ну, в отличии от вас, у нас братство, а не гейство.
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Ардалион (Братство Барсы)
13.09.2021 в 00:28
Мурильо МУРЛО! Проходной двор. Аспас тоже МУРЛО! Только Барсе и забивает блъ. Как только играть с Реалом, так у него сразу же начинает прогрессировать косоглазие и ножки кривыми становятся. Помню его Реал лет пять назад хотел купить, так он наверное до сих пор под впечатлением. Ну и Бензема... Блъ, замочите, кто-нибудь этого сумасшедшего араба. Забивает и забивает, забивает и забивает... блъ, зае@ал уже. Если б не он... Шучу конечно. Молодец Каримка. Уважаю такого соперника. И понтов нет у человека, как у некоторых... Трудяга.
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hardcorepwnz (Украина)
12.09.2021 в 23:58
Нравится мне этот фестивальный Реал Мадрид. Оборона решето, но в атаке все очень весело и со вкусом. Конечно, пока еще не было серьезных соперников, но вот с Интером в среду и посмотрим. Карим красавец, как же он раскрылся в последние годы. Дебют Камавинги удался, хоть и играл довольно боязливо, но оказался в нужное время в нужном месте. Ну и Винисиус, как же хорошо, пожалуй, что этим летом не приехал Мбаппе. Такого Вини пришлось бы сажать на скамейку, а этот сезон очень может стать решающим в становлении новой звезды Мадрида. И вообще, сейчас гений Папа Карло все настроит, как надо, всех научит играть, а потом снова придет Зизу и возьмет 3 ЛЧ подряд
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
13.09.2021 в 00:12
Сейчас прискачет Алень и нацокает, что опять Перес купил арбитров и ВАР, Бензема- это никто, Винисиус - это полное дно, а Камавинга - это покупка для обеспечивания банкротства Реала, который позорно сыграл на реконструируемом СБ, а Сельта слила матч после перерыва. Ну и Многоликий что-то там вякнет про 1:1 с победой Барсы, он уже наверное пару косячков закинул уже
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+1
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hardcorepwnz (Украина)
13.09.2021 в 00:14
Да я уже привык, пусть цокает))
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Ардалион (Братство Барсы)
13.09.2021 в 00:42
Как сказал бы уважаемый Алграб-Баба: Случайно, бывает...
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