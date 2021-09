Примера. Реал - Сельта 5:2. Вы забьете сколько сможете, а мы - сколько захотим

"Реал" уже во второй раз в сезоне напоминает проходной двор в обороне, но прекрасная атака компенсирует ошибки защиты. Надолго ли?

Сегодняшняя игра была для "Реала" особенной - команда вернулась на отремонтированный "Бернабеу" после 18 месяцев отсутствия. Возможно, виды стадиона немного ослепили Начо и Каземиро, которые уже на 4-й минуте потеряли мяч перед штрафной, позволив забить легкий гол Мине.

"Реал" отреагировал агрессивно и начал осаду ворот "Кельтов", но те хорошо выбегали в контратаки. Начались качели. Мадрид создал больше шансов и вскоре сравнял счет усилиями Бензема, которому классно доставил мяч справа Вальверде. "Сельта" ответила образцово-показательной контратакой с голом Франко Серви - 1:2.

03'21'' - Santi Mina ???????? has scored the earliest goal vs Real Madrid at Santiago Bernabéu in all competitions (03'21'') since November 2019 when Willian José scored for Real Sociedad in #LaLiga (01'50''). Morning#RealMadridCelta@RCCeltaEN pic.twitter.com/vo6G6j5kuv