Примера. Реал - Сельта 5:2. Вы забьете сколько сможете, а мы - сколько захотим

"Реал" уже во второй раз в сезоне напоминает проходной двор в обороне, но прекрасная атака компенсирует ошибки защиты. Надолго ли?

Сегодняшняя игра была для "Реала" особенной - команда вернулась на отремонтированный "Бернабеу" после 18 месяцев отсутствия. Возможно, виды стадиона немного ослепили Начо и Каземиро, которые уже на 4-й минуте потеряли мяч перед штрафной, позволив забить легкий гол Мине.

"Реал" отреагировал агрессивно и начал осаду ворот "Кельтов", но те хорошо выбегали в контратаки. Начались качели. Мадрид создал больше шансов и вскоре сравнял счет усилиями Бензема, которому классно доставил мяч справа Вальверде. "Сельта" ответила образцово-показательной контратакой с голом Франко Серви - 1:2.

03'21'' - Santi Mina ???????? has scored the earliest goal vs Real Madrid at Santiago Bernabéu in all competitions (03'21'') since November 2019 when Willian José scored for Real Sociedad in #LaLiga (01'50''). Morning#RealMadridCelta@RCCeltaEN pic.twitter.com/vo6G6j5kuv — OptaJose (@OptaJose) September 12, 2021

Дело могло бы пахнуть сенсацией, если бы не одно "но" - в ударе была группа нападения "Реала". И Бензема, и Винисиус, и даже Азар играли по-настоящему хорошо, и для "Сельты" это был приговор.

Карим повторно сравнял счет на 42-й секунде второго тайма, блестяще пробив со второго этажа. Еще через 10 минут классический для себя гол забил Винисиус, легко убежавший на ворота после паса из глубины. В прошлом сезоне бразилец такие моменты часто упускал, а сейчас щелкает, как орешки. Взрослеет!

На сей раз "Сельта" уже не имела чего ответить. Более того, в оставшиеся полчаса "Кельты" пропустили еще. Нестареющий Модрич прошел на дриблинге через всю оборону, ударил, а новичок "Реала" Эдуардо Камавинга добил мяч в сетку после сэйва вратаря. Идеальный дебют для 18-летнего француза. Кто знает, может, однажды он вырастет в игрока, калибра Модрича?

Также под занавес игры Карим Бензема оформил хет-трик - в третий раз он забил с пенальти, который заработал фирменными финтами Винисиус.

Karim Benzema has been directly involved in more league goals than any other player in Europe's top five divisions this season:



◎ 4 games

◉ 5 goals

◉ 4 assists



Hat-trick hero. pic.twitter.com/gN41uPIrSR — Squawka Football (@Squawka) September 12, 2021

"Реал" Анчелотти точно отличается от "Реала" Зидана - если раньше под игры "Сливочных" можно было уснуть, то теперь это сплошной огонь. Посмотрим, что это принесет в плане титулов. Пока что в таблице у Мадрида 10 очков - и это первое место наряду с "Атлетико" и "Валенсией". У "Сельты" по-прежнему удручающий 1 балл в активе.

4-й тур. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал" - "Сельта" - 5:2

Голы: Бензема, 24, 46, 87 (с пенальти), Винисиус, 55, Камавинга, 72 - Мина, 4, Серви, 31

"Реал": Куртуа - Карвахаль, Милитао, Начо, Гутьеррес (Марсело, 89) - Вальверде, Модрич (Асенсио, 79), Каземиро, Винисиус (Родриго, 89) - Азар (Камавинга, 66), Бензема

"Сельта": Дитуро - Мальо, Араухо, Мурильо (Айду, 89), Галан - Тапиа (Бельтран, 46) - Браис Мендес (Солари, 52), Денис Суарес, Серви (Нолито, 63) - Мина (Гальярдо, 63), Аспас

Предупреждения: Начо, 32 - Мурильо, 43, Араухо, 63, Солари, 63