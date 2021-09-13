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Бензема тянет. Реал - Сельта 5:2. Видео голов и обзор матча

Испания
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Смотреть видео обзор матча Реал - Сельта, чемпионат Испании, 12 сентября 2021

Бензема тянет. Реал - Сельта 5:2. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Реал - Сельта, которые встречались в четвертом туре испанской Ла Лиги. Гости дважды выходили вперед, но Карим Бензема не давал своей команде остановиться. В конце концов, Винисиус Жуниор вывел Реал вперед, а затем сливочные добили своего соперника. Юный Камавинга забил за королевский клуб уже в дебютном поединке, а Карим успел оформить хет-трик.

4-й тур. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал" - "Сельта" - 5:2
Голы: Бензема, 24, 46, 87 (с пенальти), Винисиус, 55, Камавинга, 72 - Мина, 4, Серви, 31

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В статье: Карим Бензема Реал (Мадрид) Сельта (Виго)
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