Бензема тянет. Реал - Сельта 5:2. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Реал - Сельта, которые встречались в четвертом туре испанской Ла Лиги. Гости дважды выходили вперед, но Карим Бензема не давал своей команде остановиться. В конце концов, Винисиус Жуниор вывел Реал вперед, а затем сливочные добили своего соперника. Юный Камавинга забил за королевский клуб уже в дебютном поединке, а Карим успел оформить хет-трик.

4-й тур. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал" - "Сельта" - 5:2

Голы: Бензема, 24, 46, 87 (с пенальти), Винисиус, 55, Камавинга, 72 - Мина, 4, Серви, 31