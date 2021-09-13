  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Куман: Благодаря мне у Барселоны есть будущее. Лапорта предположил, что у тренера нет всех полномочий
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Куман: Благодаря мне у Барселоны есть будущее. Лапорта предположил, что у тренера нет всех полномочий

Испания
(3 голосов)

Интересное заявление

Куман: Благодаря мне у Барселоны есть будущее. Лапорта предположил, что у тренера нет всех полномочий

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер каталонской "Барселоны" Рональд Куман дал интервью испанским журналистам. Напомним, после 3 туров "сине-гранатовые" с 7 зачетными пунктами занимают седьмое место.

Читайте такжеКуман: Теперь у Барселоны нет индивидуальных качеств Месси, но в прессинге мы стали играть лучше

"Мои отношения с Лапортой улучшились, но на прошлой неделе произошло кое-что, что, я думаю, было неправильным. Жоан предположил, что у тренера нет всех полномочий. Он слишком много сказал. Полагаю, всегда нужно вносить ясность".

"Когда у вас, как у клуба, нет ясности насчет будущего тренера, возникают спекуляции. Тренеру в свою очередь, естественно, это не нравится. Я открыт к тому, чтобы продолжить тренировать "Барселону". У меня в Каталонии все хорошо. Благодаря мне у этого клуба есть будущее".

Ранее Лапорта, как напоминает AS, действительно намекал на то, что для продолжения карьеры в "Барселоне" Рональду необходимо больше задействовать Рики Пуча и Самуэля Умтити.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Жоан Лапорта Рональд Куман Барселона
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
AS

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
CRistiano7 (Ribeira Brava da Mad)
13.09.2021 в 15:14
Куман: Коли у вас, як у клубу, немає ясності щодо майбутнього тренера, виникають спекуляції. Тренеру в свою чергу, звісно ж, це не подобається. Я відкритий до того, щоб продовжити тренувати "Барселону". У мене в Каталонії все добре. Завдяки мені у цього клубу є майбутнє". 2:8 ЩЕ НЕ ВСЕ!!! ПОТЕНЦІАЛ Кумана
Ответить
0
0
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
13.09.2021 в 14:11
КуманРоня: Мої стосунки з Лапортою покращилися, ... але минулого тижня відбулося дещо, що, я думаю, було неправильним... (часом не шепетівська мессозбочена шизопутана стала на заваді цих... стосунків )
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...