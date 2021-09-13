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Куман: Благодаря мне у Барселоны есть будущее. Лапорта предположил, что у тренера нет всех полномочий
Интересное заявление
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер каталонской "Барселоны" Рональд Куман дал интервью испанским журналистам. Напомним, после 3 туров "сине-гранатовые" с 7 зачетными пунктами занимают седьмое место.
"Мои отношения с Лапортой улучшились, но на прошлой неделе произошло кое-что, что, я думаю, было неправильным. Жоан предположил, что у тренера нет всех полномочий. Он слишком много сказал. Полагаю, всегда нужно вносить ясность".
"Когда у вас, как у клуба, нет ясности насчет будущего тренера, возникают спекуляции. Тренеру в свою очередь, естественно, это не нравится. Я открыт к тому, чтобы продолжить тренировать "Барселону". У меня в Каталонии все хорошо. Благодаря мне у этого клуба есть будущее".
Ранее Лапорта, как напоминает AS, действительно намекал на то, что для продолжения карьеры в "Барселоне" Рональду необходимо больше задействовать Рики Пуча и Самуэля Умтити.
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