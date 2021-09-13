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Нападающий Барселоны Мартин Брейтуэйт перенесет операцию
У игрока травма бедренной кости
Футбол 1/2/3/Автор невідомий
Нападающий "Барселоны" Мартин Брейтуэйт из-за травмы бедренной кости левого колена перенесет операцию. Об этом сообщается на официальном сайте каталонского клуба.
Консервативное лечение не позволило избавиться от травмы, поэтому было принято решение сделать операцию.
В текущем сезоне 30-летний датчанин провел 3 матча за "Барселону", забил два гола и сделал одну результативную передачу. Его контракт с командой действует до конца июня 2024 года.
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Комментарии (3)
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hajo26
13.09.2021 в 17:15
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dmtroyan (Полтава)
13.09.2021 в 17:15
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
13.09.2021 в 16:41
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