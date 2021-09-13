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Нападающий Барселоны Мартин Брейтуэйт перенесет операцию

Испания
(1 голосов)

У игрока травма бедренной кости

Нападающий Барселоны Мартин Брейтуэйт перенесет операцию

Футбол 1/2/3/Автор невідомий

Новина українською

Нападающий "Барселоны" Мартин Брейтуэйт из-за травмы бедренной кости левого колена перенесет операцию. Об этом сообщается на официальном сайте каталонского клуба.

Консервативное лечение не позволило избавиться от травмы, поэтому было принято решение сделать операцию.

В текущем сезоне 30-летний датчанин провел 3 матча за "Барселону", забил два гола и сделал одну результативную передачу. Его контракт с командой действует до конца июня 2024 года.

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В статье: Барселона Мартин Брайтвайт
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Комментарии (3)
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hajo26
13.09.2021 в 17:15
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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dmtroyan (Полтава)
13.09.2021 в 17:15
Шо, опять? Там одни инвалиды, все в лазарете.
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
13.09.2021 в 16:41
В принципе Брейтвейта по-человечески жаль. В 30 лет после уходов-побегов Суареса, Месси, Гризманна, покупки травмированного ветерана Агуэро, вечно травмированного Дембеле, травмированного молодого Фати мог стать совместно с Депаем лидером атак некогда славной Барселоны, пусть даже переживающей процедуру банкротства. Но не повезло.. Наверное карма за кидок Леганеса...
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