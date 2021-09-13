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Бэйл снова выбыл на длительный срок
Проблемы с травмами в Мадриде продолжаются
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Гарет Бэйл выбыл как минимум до середины октября, сообщает Marca. У нападающего "Реала" повреждение бедра.
Бэйл получил травму на тренировке перед игрой с "Сельтой". Сегодняшнее обследование показало, что у футболиста серьезное повреждение правого бедра.
Последнюю травму валлиец получил в декабре 2020 года, выступая за "Тоттенхэм". Тогда он выбыл на 18 дней и после повреждений не получал.
Всего за период в "Тоттенхэме" Гарет выбывал трижды: на 48 дней, на 10 дней и последний раз на 10 дней.
В прошлом сезоне он провел за "шпоры" 34 матча, забил 16 голов и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 18 миллионов евро.
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