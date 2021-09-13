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Бэйл снова выбыл на длительный срок

Испания
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(1 голосов)

Проблемы с травмами в Мадриде продолжаются

Бэйл снова выбыл на длительный срок

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Гарет Бэйл выбыл как минимум до середины октября, сообщает Marca. У нападающего "Реала" повреждение бедра.

Бэйл получил травму на тренировке перед игрой с "Сельтой". Сегодняшнее обследование показало, что у футболиста серьезное повреждение правого бедра.

Последнюю травму валлиец получил в декабре 2020 года, выступая за "Тоттенхэм". Тогда он выбыл на 18 дней и после повреждений не получал.

Всего за период в "Тоттенхэме" Гарет выбывал трижды: на 48 дней, на 10 дней и последний раз на 10 дней.

В прошлом сезоне он провел за "шпоры" 34 матча, забил 16 голов и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 18 миллионов евро.

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В статье: Гарет Бэйл Реал (Мадрид) Тоттенхэм (Лондон) Сельта (Виго)
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Источник:
marca.com

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Комментарии (2)
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Alex_ForzaMilan (Київ)
13.09.2021 в 20:03
На чемп. Європи грає як молодий, а як за клуб, то травми одна за одною, щось тут не чисто)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
13.09.2021 в 20:32
У гольфистов начало сезона, не до Реала ему сейчас.)
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