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"Это случилось более года назад. Мы способны навредить Баварии", – Куман о 2:8

Испания
(2 голосов)

Все всё помнят

"Это случилось более года назад. Мы способны навредить Баварии", – Куман о 2:8

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Рональд Куман на предматчевой пресс-конференции высказался о предстоящем матче против "Баварии". Он уверен, что "Барса" способна огорчить мюнхенцев.

"Мы говорим о том, что случилось более года назад. Мы должны держать это в уме, потому что мы ищем возможности изменить ситуацию для тех футболистов, которые участвовали в том матче.

Это будет очень напряженная игра, но мы способны навредить "Баварии". Мы можем это сделать", – сказал Куман.

Напомним, что это первая игра между клубами, после 2:8 в 1/4 финала Лиги чемпионов 2019/2020. После того матча с поста главного тренера был уволен Кике Сетьен, чье место сейчас занимает Куман.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Рональд Куман Барселона Лига Чемпионов УЕФА Кике Сетьен
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Источник:
marca.com

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Комментарии (4)
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Me vale mierda messi (Portalegre)
13.09.2021 в 21:07
Barsa-Bavaria-2:8 EspectaculO inolvidable de lujO!!! РОЗКІШНЕ НЕЗАБУТНЄ ШОУ!!!
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Очманілий Заєць (Odessa)
13.09.2021 в 21:07
Це сталося понад рік тому і тоді за нас грав Мессі.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
13.09.2021 в 20:30
A можете ещё несколько раз это написать с разными заголовками? )
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Me vale mierda messi (Portalegre)
13.09.2021 в 21:10
НАХ'' FUERA MIERDA mescobarde messopervertido (мессозбочена шавка)
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