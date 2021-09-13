"Это случилось более года назад. Мы способны навредить Баварии", – Куман о 2:8

Рональд Куман на предматчевой пресс-конференции высказался о предстоящем матче против "Баварии". Он уверен, что "Барса" способна огорчить мюнхенцев.

"Мы говорим о том, что случилось более года назад. Мы должны держать это в уме, потому что мы ищем возможности изменить ситуацию для тех футболистов, которые участвовали в том матче.

Это будет очень напряженная игра, но мы способны навредить "Баварии". Мы можем это сделать", – сказал Куман.

Напомним, что это первая игра между клубами, после 2:8 в 1/4 финала Лиги чемпионов 2019/2020. После того матча с поста главного тренера был уволен Кике Сетьен, чье место сейчас занимает Куман.