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Ули Хенесс: Барса фактически разорена! В Германии ее бы уже обанкротили
Громкое заявление немецкого функционера
Geisler-Fotopress
Почетный президент мюнхенской "Баварии" Ули Хенесс поделился своим мнением о финансовой ситуации в стане каталонской "Барселоны". Напомним, сегодня, 14 сентября, "сине-гранатовые" примут "Рекордсмайстер" на "Камп Ноу" в 1-м туре ЛЧ (22:00 по Киеву).
"Барселона" фактически разорена! Если бы дело было в Германии, то ее бы уже обанкротили, с ней разбирался бы суд. Каталонцы больше не образец для подражания. Давид Алаба однажды подошел ко мне и сказал, что все еще мечтает играть в "Барсе".
"Я спросил у него: "С кем ты хочешь вести переговоры? С президентом или с администратором по банкротству? "Бавария" была образцовым клубом в мире до пандемии. Почти никто не понимал, как добиться аналогичных успехов при таких вложениях. Без зрителей на трибунах мы теряли миллионы евро в год. Наш большой счет с фиксированным депозитом просто растаял".
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