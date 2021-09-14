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Ули Хенесс: Барса фактически разорена! В Германии ее бы уже обанкротили

Испания
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(2 голосов)

Громкое заявление немецкого функционера

Ули Хенесс: Барса фактически разорена! В Германии ее бы уже обанкротили

Geisler-Fotopress

Новина українською

Почетный президент мюнхенской "Баварии" Ули Хенесс поделился своим мнением о финансовой ситуации в стане каталонской "Барселоны". Напомним, сегодня, 14 сентября, "сине-гранатовые" примут "Рекордсмайстер" на "Камп Ноу" в 1-м туре ЛЧ (22:00 по Киеву).

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"Барселона" фактически разорена! Если бы дело было в Германии, то ее бы уже обанкротили, с ней разбирался бы суд. Каталонцы больше не образец для подражания. Давид Алаба однажды подошел ко мне и сказал, что все еще мечтает играть в "Барсе".

"Я спросил у него: "С кем ты хочешь вести переговоры? С президентом или с администратором по банкротству? "Бавария" была образцовым клубом в мире до пандемии. Почти никто не понимал, как добиться аналогичных успехов при таких вложениях. Без зрителей на трибунах мы теряли миллионы евро в год. Наш большой счет с фиксированным депозитом просто растаял".

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В статье: Давид Алаба Бавария (Мюнхен) Ули Хенесс Барселона
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Комментарии (8)
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
14.09.2021 в 12:29
Ули после того как "откинулся" стал более дерзкий)) ну и явно видно , что бесплатный уход Алабы ему как сером по яйцам
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0
Acsakal (Kharkov)
14.09.2021 в 12:17
От тому Барса так і вчепилася в суперлігу.
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+1
0
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hardcorepwnz (Украина)
14.09.2021 в 12:12
Серьезно Хенессу отдавил яички Алаба, в каждом интервью его сует, теперь к Барселоне приписал.
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0
0
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
14.09.2021 в 11:35
Срочно копытом азбукой Морзе из шепетовской палаты наклацали: Хенесс такого не говорил! Он сказал, что Великая Барселона - это пример для всех клубов мира как грамотно и успешно вести финансовую политику и трансферные дела и он сам мечтает возглавить самый Великий клуб мира, покинув этот немецкий ФК Боливуд!!!
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+2
-1
prockop4uck (Киев)
14.09.2021 в 10:45
С барсуков уже вся Европа ржет. Потешные позорники
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+5
-2
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
14.09.2021 в 11:16
Вы не понимаете, эта информация не соответствует действительности, игнорируйте её! Это всё рука Переса!!!
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+4
-2
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Red_Cat (Салоники)
14.09.2021 в 10:24
Громкое "заявление" буквально за несколько часов до начала матча именно Барса - Бавария. Совпадение??? Цель оправдывает средства?
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+2
-9
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
14.09.2021 в 11:51
Блохастый, брысь!
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+1
0


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