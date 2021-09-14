Ули Хенесс: Барса фактически разорена! В Германии ее бы уже обанкротили

Почетный президент мюнхенской "Баварии" Ули Хенесс поделился своим мнением о финансовой ситуации в стане каталонской "Барселоны". Напомним, сегодня, 14 сентября, "сине-гранатовые" примут "Рекордсмайстер" на "Камп Ноу" в 1-м туре ЛЧ (22:00 по Киеву).

"Барселона" фактически разорена! Если бы дело было в Германии, то ее бы уже обанкротили, с ней разбирался бы суд. Каталонцы больше не образец для подражания. Давид Алаба однажды подошел ко мне и сказал, что все еще мечтает играть в "Барсе".