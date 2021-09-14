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Всегда буду любить и уважать Баварию. Давид Алаба объяснил, почему поцеловал эмблему Реала
Обычное дело в современном футболе
Фото: realmadrid.com / Автор: неизвестен
Бывший защитник "Баварии" Давид Алаба объяснил журналу Sport Bild, почему поцеловал эмблему "Реала" на презентации в качестве игрока "сливочных". "Я никого не хотел спровоцировать", – сказал он.
"Я хочу прояснить это. В тот день мы сделали целый ряд снимков. Для меня это был прекрасный и очень эмоциональный день. Я был рад наконец-то перейти в "Реал".
Я хотел показать, как рад получить новый вызов. Поцеловав эмблему "Реала", я не хотел спровоцировать никого, тем более – "Баварию" и болельщиков клуба. Там я провел 13 прекрасных лет, они были очень эмоциональными и позитивными.
Там я смог вырасти как человек и как игрок. Фанаты всегда поддерживали меня, и я никогда не забуду это. Я буду всегда уважать и любить "Баварию". Ни один поступок этого не изменит", – сказал Алаба в интервью немецкому изданию.
Напомним, что Давид Алаба провел 13 лет в системе "Баварии". Он отказался продлевать контракт с мюнхенским клубом, в пользу нового вызова в "Реале".
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