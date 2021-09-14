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Нагельсманн: Не считаю что Барса стала гораздо слабее с уходом Месси
Немец уважает Барселону
Фото: Getty Images
Главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн на предматчевой пресс-конференции высказался по поводу предстоящей игры с "Барселоной" в Лиге чемпионов. "У "Барсы" есть другие футболисты, которые умеют делать разницу", – заявил менеджер мюнхенцев.
"Теперь у них нет такого выдающегося игрока, как Месси, но у "Барсы" есть другие футболисты, которые умеют делать разницу. Мы готовы ко всему.
Я не считаю, что теперь "Барса" стала гораздо слабее. Являются ли они фаворитами – это разговоры для медиа. В этом матче сыграют два крупных мировых клуба.
С одной стороны, многое решит то, в какой форме команды будут в день матча. Но, с другой стороны, у них есть мотивация, и в матче против нас она будет особенно высокой", – сказал Нагельсманн.
Напомним, что команды сыграют сегодня в 22:00 по киевскому времени. Последняя встреча между "Барселоной" и "Баварией" закончилась со счетом 2:8. Это был матч 1/4 финала Лиги чемпионов.
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