Нагельсманн: Не считаю что Барса стала гораздо слабее с уходом Месси

Главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн на предматчевой пресс-конференции высказался по поводу предстоящей игры с "Барселоной" в Лиге чемпионов. "У "Барсы" есть другие футболисты, которые умеют делать разницу", – заявил менеджер мюнхенцев.

"Теперь у них нет такого выдающегося игрока, как Месси, но у "Барсы" есть другие футболисты, которые умеют делать разницу. Мы готовы ко всему.

Я не считаю, что теперь "Барса" стала гораздо слабее. Являются ли они фаворитами – это разговоры для медиа. В этом матче сыграют два крупных мировых клуба.

С одной стороны, многое решит то, в какой форме команды будут в день матча. Но, с другой стороны, у них есть мотивация, и в матче против нас она будет особенно высокой", – сказал Нагельсманн.

Напомним, что команды сыграют сегодня в 22:00 по киевскому времени. Последняя встреча между "Барселоной" и "Баварией" закончилась со счетом 2:8. Это был матч 1/4 финала Лиги чемпионов.