Куман и Лапорта напряженно поговорили после разгрома Барселоны от Баварии

Президент каталонской "Барселоны" Жоан Лапорта обсудил с главным тренером первой команды "сине-гранатовых" Рональдом Куманом крупное поражение от мюнхенской "Баварии" (0:3). Матч был сыгран в рамках 1-го тура группового этапа главного клубного европейского турнира.

Встреча президента, тренера и ряда других боссов каталонского клуба состоялась практически сразу после финального свистка. Как сообщает твиттер El Chiringuito, она была крайне напряженной.

⚠️"REUNIÓN KOEMAN-LAPORTA y algún directivo más tras el BARÇA-BAYERN"



⚠️"Ha sido una reunión MUY TENSA"



La información de @10JoseAlvarez en #ChiringuitoBarcelona pic.twitter.com/anZcly4ia5 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 14, 2021

У "Барсы" в этом матче 0 ударов в створ. У мюнхенцев – 7. У каталонцев 3 поражения и ничья в 4 последних матчах ЛЧ (разница голов – 2:11). В следующем туре "Бавария" сыграет с киевским "Динамо", а "Барселона" встретится с "Бенфикой". Оба матча пройдут 29 сентября.