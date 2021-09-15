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Куман и Лапорта напряженно поговорили после разгрома Барселоны от Баварии

Испания
(1 голосов)

Иначе и быть не могло…

Куман и Лапорта напряженно поговорили после разгрома Барселоны от Баварии

Barcelona

Новина українською

Президент каталонской "Барселоны" Жоан Лапорта обсудил с главным тренером первой команды "сине-гранатовых" Рональдом Куманом крупное поражение от мюнхенской "Баварии" (0:3). Матч был сыгран в рамках 1-го тура группового этапа главного клубного европейского турнира.

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Встреча президента, тренера и ряда других боссов каталонского клуба состоялась практически сразу после финального свистка. Как сообщает твиттер El Chiringuito, она была крайне напряженной.

У "Барсы" в этом матче 0 ударов в створ. У мюнхенцев – 7. У каталонцев 3 поражения и ничья в 4 последних матчах ЛЧ (разница голов – 2:11). В следующем туре "Бавария" сыграет с киевским "Динамо", а "Барселона" встретится с "Бенфикой". Оба матча пройдут 29 сентября.

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В статье: Жоан Лапорта Рональд Куман Барселона
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Комментарии (9)
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Ардалион (землянин)
15.09.2021 в 15:03
А мадридасты довольны Куманём. Это верный признак того, шо тренера надо срочно менять. У самих то Тренер, а не физрук. Ржачно им блъ..
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Loader (Днепр)
15.09.2021 в 15:06
А тебе не пох, чем довольны мадридасты?
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
15.09.2021 в 14:01
Олег твои молитвы услышали)) я думаю , с такой игрой и до рождества не дотянет. Там Бенфика и Динамо попытаются пособствовать! Барсе нужно 4е место в группе ЛЧ , чтобы очнуться
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Loader (Днепр)
15.09.2021 в 14:37
Барса и так очнется. Ей просто необходимо время для перестройки игры без Месси и для сыгранности молодежи. Раньше зимы нечего ждать результата. Обычная перестройка, ничего плохого в этом не вижу. И не удивительно, что сейчас Бавария, топ-команда на ходу, спокойно решила свои задачи.
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Loader (Днепр)
15.09.2021 в 14:43
И Барселона даже в таком состоянии - проблема для Бенфики с Динамо. Нечего вспоминать столетнюю историю с победами ДК над Барсой. Тогда тоже были проблемы у Барселоны, но и Динамо было совсем другое.
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Ардалион (землянин)
15.09.2021 в 14:51
Очень на это надеюсь. Новый тренер встряхнёт Барсу. Только вот, шо делать с тем хламом, шо этот недотёпа насобирал? десты, гарсии, йонги-х.уёнги и прочие араухи...
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Ардалион (землянин)
15.09.2021 в 14:57
Но пока Пике не выкинут из Барсы, делов не будет. Тут проблема не сколько в Кумане, а сколько в Жерарке. Это он формирует состав защиты под себя любимого, а не Кумань. Кумань шестёрка. А Пике сам не уйдёт... Так шо ждать нам ещё долго... Но тренер новый нужен полюбэ.
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oda1979 (Запорожье)
15.09.2021 в 13:39
Я за Кумана. Жаешь еще больше трэша!
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0
-1
Nevermore (Донецк)
15.09.2021 в 13:20
посылай его накуй, Рональд! и продолжай в том же духе!)
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+2
0


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