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Серхи Роберто расплакался после матча с Баварией
Одноклубники поддержали игрока
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Защитник "Барселоны" Серхи Роберто болезненно отреагировал на критику болельщиков после поражения команды в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Баварией" (0:3), сообщает AS.
Футболист вышел в стартовом составе, но на 59-й минуте был заменен на Юсуфа Демирала. Поле Роберто покидал под свист болельщиков. Отметим, игра проходила на "Камп Ноу".
Из-за негативной реакции фанатов, Роберто в раздевалке расплакался. Товарищи по команде успокаивали его, а защитник каталонцев Жерар Пике раскритиковал болельщиков за свист.
Следующим соперником "Барселоны" в Лиге чемпионов будет "Бенфика". Матч состоится 29 сентября в Португалии.
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