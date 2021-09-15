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Серхи Роберто расплакался после матча с Баварией

Испания
(1 голосов)

Одноклубники поддержали игрока

Серхи Роберто расплакался после матча с Баварией

barca

Новина українською

Защитник "Барселоны" Серхи Роберто болезненно отреагировал на критику болельщиков после поражения команды в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Баварией" (0:3), сообщает AS.

Футболист вышел в стартовом составе, но на 59-й минуте был заменен на Юсуфа Демирала. Поле Роберто покидал под свист болельщиков. Отметим, игра проходила на "Камп Ноу".

Из-за негативной реакции фанатов, Роберто в раздевалке расплакался. Товарищи по команде успокаивали его, а защитник каталонцев Жерар Пике раскритиковал болельщиков за свист.

Следующим соперником "Барселоны" в Лиге чемпионов будет "Бенфика". Матч состоится 29 сентября в Португалии.

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В статье: Барселона Серхи Роберто
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Комментарии (7)
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oda1979 (Запорожье)
15.09.2021 в 16:25
Мда.. и это футболист - современный гладиатор??? Сменил бы профессию,Ю если такой ранимый. Есть много нужных професий: официант, парикмахер, садовник, продавец-консультант.. Реально достали эти страдающие миллионеры..
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Ардалион (землянин)
15.09.2021 в 16:16
Роберто всегда был бездарем и слизняком. Пике такие нравятся.. ))
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Alex7Chapman (Кропивницький)
15.09.2021 в 16:53
а які подобаються вашій шепетівській сцикливій мессозбоченій шизопутані
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Alex7Chapman (Кропивницький)
15.09.2021 в 16:55
доречі, а де ж це пропав шизопсих дуріан .. розірване очко у дуріана не витримало і палає у мессозбоченій шизоістерії... авку яку він собі натягнув 0:3 (Барса-Баварія 0:3!!!) а там і місце для 2:8 завжди знайдеться...
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Serega1111 (Киев)
15.09.2021 в 15:59
И эта команда на что-то претендует?
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Ардалион (землянин)
15.09.2021 в 16:14
Главное, шо Кумань претендует.
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-2
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Alex7Chapman (Кропивницький)
15.09.2021 в 16:52
Serega1111 (Киев) А тож каталонський НЕДОгранд-БАНКРУТ у повній красі... мерзенні мессозбочені лузери , правильно їх усіх Баварія розчавила катком на полі
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