Серхи Роберто расплакался после матча с Баварией

Защитник "Барселоны" Серхи Роберто болезненно отреагировал на критику болельщиков после поражения команды в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Баварией" (0:3), сообщает AS.

Футболист вышел в стартовом составе, но на 59-й минуте был заменен на Юсуфа Демирала. Поле Роберто покидал под свист болельщиков. Отметим, игра проходила на "Камп Ноу".

Из-за негативной реакции фанатов, Роберто в раздевалке расплакался. Товарищи по команде успокаивали его, а защитник каталонцев Жерар Пике раскритиковал болельщиков за свист.

Следующим соперником "Барселоны" в Лиге чемпионов будет "Бенфика". Матч состоится 29 сентября в Португалии.