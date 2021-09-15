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Президент Ла Лиги: ПСЖ – жулики. Реал никогда таким не будет
Перепалка между Тебасом и парижским клубом продолжается
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас на совместном мероприятии Ла Лиги и Бургер Кинга сравнил "Реал" и "ПСЖ" в том, как клубы справляются с последствиями пандемии. ""ПСЖ" – жулики", – заявил он.
"Я уже говорил, что испанский футбол не сломлен. Ни "Реал", ни "Барселона".
Я считаю, что "Реал" справился с пандемией лучше прочих, приложив громадные усилия дня сокращения зарплатной ведомости. И теперь "Реал" может вести себя так, как захочет.
Однако "Реал" никогда не станет "ПСЖ", потому что "ПСЖ" – жулики. У них зарплатная ведомость достигла почти 600 миллионов евро, а это недопустимо.
К тому же "Реал" – не государственный клуб, поэтому для него подобное невозможно", – заявил Тебас.
Напомним, что "ПСЖ" управляет катарский государственный фонд – Qatar Investment Authority.
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