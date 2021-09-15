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Президент Ла Лиги: ПСЖ – жулики. Реал никогда таким не будет

Испания
Обновлено
(2 голосов)

Перепалка между Тебасом и парижским клубом продолжается

Президент Ла Лиги: ПСЖ – жулики. Реал никогда таким не будет

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас на совместном мероприятии Ла Лиги и Бургер Кинга сравнил "Реал" и "ПСЖ" в том, как клубы справляются с последствиями пандемии. ""ПСЖ" – жулики", – заявил он.

"Я уже говорил, что испанский футбол не сломлен. Ни "Реал", ни "Барселона".

Я считаю, что "Реал" справился с пандемией лучше прочих, приложив громадные усилия дня сокращения зарплатной ведомости. И теперь "Реал" может вести себя так, как захочет.

Однако "Реал" никогда не станет "ПСЖ", потому что "ПСЖ" – жулики. У них зарплатная ведомость достигла почти 600 миллионов евро, а это недопустимо.

К тому же "Реал" – не государственный клуб, поэтому для него подобное невозможно", – заявил Тебас.

Напомним, что "ПСЖ" управляет катарский государственный фонд – Qatar Investment Authority.

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В статье: Реал (Мадрид) Хавьер Тебас Пари Сен-Жермен (Париж) ПСЖ
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Источник:
marca.com

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Комментарии (3)
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Wertu098 (бамбас )
15.09.2021 в 18:34
Жулики уефа покрывают верблюдов из жкх
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+1
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
15.09.2021 в 18:32
Два «святейших» сошлись на ринге. Тебас. в красном углу, ПСЖ в синем.
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+2
0
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МЕS QUE UN CLUB
15.09.2021 в 18:45
а навколо рингу бігає Залупорта з простягнутою рукою й милостиню просить
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+1
0


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