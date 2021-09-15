  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Кумана пока не уволят из Барселоны. В клубе осознают, что Бавария сильнее как команда
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кумана пока не уволят из Барселоны. В клубе осознают, что Бавария сильнее как команда

Испания
(1 голосов)

Итоги трехчасовой беседы

Кумана пока не уволят из Барселоны. В клубе осознают, что Бавария сильнее как команда

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Рональда Кумана не уволят из "Барселоны" в ближайшее время, несмотря на поражение в матче против "Баварии" (0:3), сообщает журналистка COPE Хелена Кондис Эдо со ссылкой на источники в клубе. "Руководство осознает, что "Бавария" сильнее как команда", – написала она в твиттере.

Встреча президента сине-гранатовых Жоана Лапорты с Куманом после вчерашнего поражения от "Баварии" (0:3) продолжалась почти три часа, но руководство не собирается увольнять тренера в ближайшее время, сообщает источник.

В каталонском клубе осознают, что "Бавария" лучше как команда, но не могут смириться с поражениями в таком стиле.

Напомним, что перед матчем Куман заявлял, что "Барселона" способна навредить "Баварии", а тренер мюнхенцев Нагельсманн, в свою очередь, говорил, что "Барса" не стала сильно слабее с уходом Месси.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Жоан Лапорта Рональд Куман Барселона Юлиан Нагельсманн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...