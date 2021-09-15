Кумана пока не уволят из Барселоны. В клубе осознают, что Бавария сильнее как команда

Рональда Кумана не уволят из "Барселоны" в ближайшее время, несмотря на поражение в матче против "Баварии" (0:3), сообщает журналистка COPE Хелена Кондис Эдо со ссылкой на источники в клубе. "Руководство осознает, что "Бавария" сильнее как команда", – написала она в твиттере.

Встреча президента сине-гранатовых Жоана Лапорты с Куманом после вчерашнего поражения от "Баварии" (0:3) продолжалась почти три часа, но руководство не собирается увольнять тренера в ближайшее время, сообщает источник.

В каталонском клубе осознают, что "Бавария" лучше как команда, но не могут смириться с поражениями в таком стиле.

Напомним, что перед матчем Куман заявлял, что "Барселона" способна навредить "Баварии", а тренер мюнхенцев Нагельсманн, в свою очередь, говорил, что "Барса" не стала сильно слабее с уходом Месси.