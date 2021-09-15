Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кумана пока не уволят из Барселоны. В клубе осознают, что Бавария сильнее как команда
Итоги трехчасовой беседы
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Рональда Кумана не уволят из "Барселоны" в ближайшее время, несмотря на поражение в матче против "Баварии" (0:3), сообщает журналистка COPE Хелена Кондис Эдо со ссылкой на источники в клубе. "Руководство осознает, что "Бавария" сильнее как команда", – написала она в твиттере.
Встреча президента сине-гранатовых Жоана Лапорты с Куманом после вчерашнего поражения от "Баварии" (0:3) продолжалась почти три часа, но руководство не собирается увольнять тренера в ближайшее время, сообщает источник.
В каталонском клубе осознают, что "Бавария" лучше как команда, но не могут смириться с поражениями в таком стиле.
Напомним, что перед матчем Куман заявлял, что "Барселона" способна навредить "Баварии", а тренер мюнхенцев Нагельсманн, в свою очередь, говорил, что "Барса" не стала сильно слабее с уходом Месси.
Anoche contábamos la Cumbre de casi 3h en el Camp Nou.El Presidente NO destituirá a Koeman a corto plazo, según fuentes del Club.Pero se le mirará con lupa en los próx partidos. Son conscientes que Bayern es mejor equipo.Pero no pueden permitir caer de esa manera. @partidazocope— Helena Condis Edo (@HelenaCondis) September 15, 2021
Популярное сейчас
- Тренер Бенфики сравнил Динамо со Спартаком и оценил выступление Яремчука
- Тренер Бенфики - о ничьей с Динамо: Все могло завершиться по-другому
- Республика Шериф: секреты успеха суперклуба из Приднестровья
- Дебют Гризманна, развязка на 99-й минуте. Эспаньол - Атлетико 1:2. Видео голов и обзор матча
- Украинская подруга Жерсона Родригеса полностью оголилась и взорвала соцсети. ФОТО
- Дочь экс-футболиста сборной Франции стала одной из самых красивых женщин мира. ФОТО