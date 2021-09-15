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Жоан Лапорта: Я расстроен и разочарован так же сильно, как и вы
Президент извинился перед фанатами
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Жоан Лапорта, президент "Барселоны", в своём твиттере обратился к болельщикам после того, как команда с разгромным счетом проиграла "Баварии" (0:3) на "Камп Ноу" в матче группового этапа Лиги чемпионов. "Я прошу вас верить в нас", – попросил он.
Un missatge a tot el barcelonisme: confiança i suport a l’equip. No en tingueu cap dubte, ho solucionarem. Visca el Barça! pic.twitter.com/xwFur9ls7b— Joan Laporta Estruch???? (@JoanLaportaFCB) September 15, 2021
"Привет, я расстроен и разочарован так же сильно, как и вы. Мы ожидали, что окажемся в такой ситуации.
Я прошу вас проявить терпение. Надеюсь, вы продолжите поддерживать нашу команду. Я прошу вас верить в нас, в людей, которые управляют клубом.
Нам нужны ваше доверие и время. Не сомневайтесь в том, что мы найдем решение в сложившейся ситуации.
Спасибо вам большое. Visca el Barça!", – сказал Лапорта.
Напомним, что это второе поражение "Барселоны" в матчах с "Баварией" подряд. В августе 2020 "сине-гранатовые" вылетели от мюнхенцев с разгромным счётом 2:8. Матч проходил на нейтральном поле.
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