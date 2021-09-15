Жоан Лапорта: Я расстроен и разочарован так же сильно, как и вы

Жоан Лапорта, президент "Барселоны", в своём твиттере обратился к болельщикам после того, как команда с разгромным счетом проиграла "Баварии" (0:3) на "Камп Ноу" в матче группового этапа Лиги чемпионов. "Я прошу вас верить в нас", – попросил он.

Un missatge a tot el barcelonisme: confiança i suport a l’equip. No en tingueu cap dubte, ho solucionarem. Visca el Barça! pic.twitter.com/xwFur9ls7b — Joan Laporta Estruch???? (@JoanLaportaFCB) September 15, 2021

"Привет, я расстроен и разочарован так же сильно, как и вы. Мы ожидали, что окажемся в такой ситуации.

Я прошу вас проявить терпение. Надеюсь, вы продолжите поддерживать нашу команду. Я прошу вас верить в нас, в людей, которые управляют клубом.

Нам нужны ваше доверие и время. Не сомневайтесь в том, что мы найдем решение в сложившейся ситуации.

Спасибо вам большое. Visca el Barça!", – сказал Лапорта.

Напомним, что это второе поражение "Барселоны" в матчах с "Баварией" подряд. В августе 2020 "сине-гранатовые" вылетели от мюнхенцев с разгромным счётом 2:8. Матч проходил на нейтральном поле.