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Жоан Лапорта: Я расстроен и разочарован так же сильно, как и вы

Испания
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Президент извинился перед фанатами

Жоан Лапорта: Я расстроен и разочарован так же сильно, как и вы

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Жоан Лапорта, президент "Барселоны", в своём твиттере обратился к болельщикам после того, как команда с разгромным счетом проиграла "Баварии" (0:3) на "Камп Ноу" в матче группового этапа Лиги чемпионов. "Я прошу вас верить в нас", – попросил он.

"Привет, я расстроен и разочарован так же сильно, как и вы. Мы ожидали, что окажемся в такой ситуации.

Я прошу вас проявить терпение. Надеюсь, вы продолжите поддерживать нашу команду. Я прошу вас верить в нас, в людей, которые управляют клубом.

Нам нужны ваше доверие и время. Не сомневайтесь в том, что мы найдем решение в сложившейся ситуации.

Спасибо вам большое. Visca el Barça!", – сказал Лапорта.

Напомним, что это второе поражение "Барселоны" в матчах с "Баварией" подряд. В августе 2020 "сине-гранатовые" вылетели от мюнхенцев с разгромным счётом 2:8. Матч проходил на нейтральном поле.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Жоан Лапорта Барселона
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Комментарии (1)
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Лекарь (село Дарница)
15.09.2021 в 20:09
Я тоже ОЧЕНЬ расстроен. Должно было 6 мячей в ворота барсуков влететь, но влетело всего три. Непорядок!
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