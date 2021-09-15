Испания
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2:0. Шахтёр всё дальше от очков в матче против Шерифа – Видео
Под вопросом уже даже 3 место
фото - ФК Шериф
"Шериф" удваивает преимущество над "Шахтёром" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов, не смотря на двойное статистическое преимущество дончан.
Момо Янсане перепрыгнул всех в штрафной донецкой команды, пытаясь добарться до навеса Криштиану, и отправил мяч точно в левую девятку. Без шансов для вратаря. 2:0.
Напомним, два другіх соперника "Шахтёра" по группе: "Интер" и "Реал".
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Комментарии (2)
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Динамiт (Василькiв)
15.09.2021 в 22:11
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kuandrew (Львов)
15.09.2021 в 21:35
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