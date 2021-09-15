2:0. Шахтёр всё дальше от очков в матче против Шерифа – Видео

"Шериф" удваивает преимущество над "Шахтёром" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов, не смотря на двойное статистическое преимущество дончан.

Момо Янсане перепрыгнул всех в штрафной донецкой команды, пытаясь добарться до навеса Криштиану, и отправил мяч точно в левую девятку. Без шансов для вратаря. 2:0.

Напомним, два другіх соперника "Шахтёра" по группе: "Интер" и "Реал".