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2:0. Шахтёр всё дальше от очков в матче против Шерифа – Видео

Испания
(3 голосов)

Под вопросом уже даже 3 место

2:0. Шахтёр всё дальше от очков в матче против Шерифа – Видео

фото - ФК Шериф

Новина українською

"Шериф" удваивает преимущество над "Шахтёром" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов, не смотря на двойное статистическое преимущество дончан.

Момо Янсане перепрыгнул всех в штрафной донецкой команды, пытаясь добарться до навеса Криштиану, и отправил мяч точно в левую девятку. Без шансов для вратаря. 2:0.

Напомним, два другіх соперника "Шахтёра" по группе: "Интер" и "Реал".

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В статье: Шериф (Тирасполь) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (2)
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Динамiт (Василькiв)
15.09.2021 в 22:11
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0
kuandrew (Львов)
15.09.2021 в 21:35
Мда... Занавес
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0
-1


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