Рональда Кумана могут уволить из Барселоны до конца сентября

Наставник "Барселоны" Рональд Куман может быть отправлен в отставку до конца месяца, как сообщает портал Cuatro.

По информации источника, президент "сине-гранатовых" Жоан Лапорта крайне разочарован игрой испанцев против "Баварии" (0:3) в 1-м туре группового этапа ЛЧ.

В сентябре подопечные нидерландского специалиста проведут 4 матча – с "Гранадой", "Кадисом" и "Леванте" в Ла Лиге, а также с "Бенфикой" в главном клубном европейском турнире. Если команда не добьется в этих играх положительных результатов, то Лапорта может отправить тренера в отставку.