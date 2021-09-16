Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рональда Кумана могут уволить из Барселоны до конца сентября
Вслед за Месси покинет клуб и голландский тренер?
Getty Images / Global Images Ukraine
Наставник "Барселоны" Рональд Куман может быть отправлен в отставку до конца месяца, как сообщает портал Cuatro.
По информации источника, президент "сине-гранатовых" Жоан Лапорта крайне разочарован игрой испанцев против "Баварии" (0:3) в 1-м туре группового этапа ЛЧ.
В сентябре подопечные нидерландского специалиста проведут 4 матча – с "Гранадой", "Кадисом" и "Леванте" в Ла Лиге, а также с "Бенфикой" в главном клубном европейском турнире. Если команда не добьется в этих играх положительных результатов, то Лапорта может отправить тренера в отставку.
Популярное сейчас
- Заря стартует в Лиге конференций. Что это за турнир? ВИДЕО
- Когда хочешь донести мысль: Гвардиола наорал на хавбека Манчестер Сити во время матча ЛЧ с РБ Лейпциг
- Ливерпуль - Милан 3:2. Видео голов и обзор матча
- Президент Ла Лиги: Месси мог остаться в Барселоне. Это не было экономичиское решение
- Украинская подруга Жерсона Родригеса полностью оголилась и взорвала соцсети. ФОТО
- Красотка прославилась на весь интернет, выпив два бокала пива на теннисном матче. ВИДЕО
Новости по теме
- 19:01 Зарубежные Кумана пока не уволят из Барселоны. В клубе осознают, что Бавария сильнее как команда
- 13:07 Зарубежные Куман и Лапорта напряженно поговорили после разгрома Барселоны от Баварии
- 13:06 Зарубежные Куман: Благодаря мне у Барселоны есть будущее. Лапорта предположил, что у тренера нет всех полномочий