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Рональда Кумана могут уволить из Барселоны до конца сентября

Испания
(2 голосов)

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Рональда Кумана могут уволить из Барселоны до конца сентября

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Барселоны" Рональд Куман может быть отправлен в отставку до конца месяца, как сообщает портал Cuatro.

По информации источника, президент "сине-гранатовых" Жоан Лапорта крайне разочарован игрой испанцев против "Баварии" (0:3) в 1-м туре группового этапа ЛЧ.

В сентябре подопечные нидерландского специалиста проведут 4 матча – с "Гранадой", "Кадисом" и "Леванте" в Ла Лиге, а также с "Бенфикой" в главном клубном европейском турнире. Если команда не добьется в этих играх положительных результатов, то Лапорта может отправить тренера в отставку.

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В статье: Жоан Лапорта Рональд Куман Барселона
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Источник:
Cuatro

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Комментарии (4)
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Лекарь (село Дарница)
16.09.2021 в 14:07
Команда с вырванной душой. Какое точное определение. Интересно, кто согласится тянуть этот воз, вместо Кумана?
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Ардалион (землянин)
16.09.2021 в 13:49
Эхх.. командочки то больно слабые в сентябре, вот досада... Но думаю ещё один влёт в ЛЧ Бенфике поставит жирную точку на бездарной карьере Куманя. Бенфика вперёд! Хотя Гранада с Кадисом тоже теперь уже реальная угроза для Куманя, прошлый сезон это показал. Короче Лапорта, готовь нового тренера.
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Romb_DK (Київ)
16.09.2021 в 13:33
подивимось на розлючену "Барсу" з "Бенфікою"
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oda1979 (Запорожье)
16.09.2021 в 13:26
Да Бавария даже по составу сильнее.. тут Куману нужно Лапорту увольнять
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